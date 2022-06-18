Певица Асти призналась, что не ожидала такого от Филиппа Киркорова

Певица Асти рассказала, как Филипп Киркоров повлиял на нее. Анна Asti недавно выпустила совместную песню с Филиппом Киркоровым. Артистка восхищена тем, как сильно отдается певец своей профессии и работе, и понимает, почему он достиг такого ошеломительного успеха в шоу-бизнесе. Как призналась Анна Asti, она мечтала познакомиться с Филиппом Бедросовичем, и в этом ей помог супруг Станислав Юркин. «В декабре 2021‑го муж задал мне вопрос, с кем бы я хотела пообщаться, нужна ли мне какая-то поддержка. Я ответила, что, наверное, это Филипп. И так сложилось, что у нас получилось увидеться: мы приехали к нему в гости и разговаривали часов пять минимум», — вспоминает 31-летняя певица. Артисты сразу же поладили и решили поработать вместе. «Это был очень хороший, добрый честный разговор. Тогда Филипп открылся для меня с какой-то новой стороны. И тогда же как-то сама собой родилась идея совместной песни. Материала, конечно, еще не было, и я пообещала Филиппу, что мы обязательно придумаем, о чем будет трек, и нам его напишет Дима Лорен, потому что он очень хорошо меня чувствует.Филипп Киркоров - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Собственно, так и вышло. Я приехала домой, набрала Диму и сказала, что нужна песня — некий разговор девушки со старшим другом, который, пройдя нелегкий жизненный путь, сохранил вкус к жизни, доброе отношение и любовь внутри. И через три дня Дима показал мне песню «Хобби», — добавила Анна Дзюба. Так, Анна и Филипп приступили к записи песни. Блондинку очень удивил подход 55-летней звезды к делу. «Я догадывалась, что он трудолюбивый человек, но не осознавала — насколько. Он дал мне мотивацию еще больше работать, не сдаваться, быть стойкой. Потому что он сам такой: Филипп приехал на запись трека после долгой репетиции перед сольными концертами, в 11 часов вечера», — удивилась она «ZHARA Mag». Его пример вдохновил исполнительницу. «Нашей задачей было изменить его вокал в этой песне, и Филипп круто с этим справился. А закончили мы в 5 часов утра! Я считаю, что вышло великолепно. Быть трудолюбивым, выполнять свою задачу, несмотря на какие-то слабости и усталость, и делать это с огромным удовольствием — дорогого стоит. И это гарантия того, что ты все еще артист, потому что любую работу выполняешь с большой любовью», — воодушевилась Asti.