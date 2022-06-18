Певица Асти призналась, что не ожидала такого от Филиппа Киркорова
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Певица Асти призналась, что не ожидала такого от Филиппа Киркорова

Певица Асти призналась, что не ожидала такого от Филиппа Киркорова
Певица Асти рассказала, как Филипп Киркоров повлиял на нее. Анна Asti недавно выпустила совместную песню с Филиппом Киркоровым. Артистка восхищена тем, как сильно отдается певец своей профессии и работе, и понимает, почему он достиг такого ошеломительного успеха в шоу-бизнесе. Как призналась Анна Asti, она мечтала познакомиться с Филиппом Бедросовичем, и в этом ей помог супруг Станислав Юркин. «В декабре 2021‑го муж задал мне вопрос, с кем бы я хотела пообщаться, нужна ли мне какая-то поддержка. Я ответила, что, наверное, это Филипп. И так сложилось, что у нас получилось увидеться: мы приехали к нему в гости и разговаривали часов пять минимум», — вспоминает 31-летняя певица. Артисты сразу же поладили и решили поработать вместе. «Это был очень хороший, добрый честный разговор. Тогда Филипп открылся для меня с какой-то новой стороны. И тогда же как-то сама собой родилась идея совместной песни. Материала, конечно, еще не было, и я пообещала Филиппу, что мы обязательно придумаем, о чем будет трек, и нам его напишет Дима Лорен, потому что он очень хорошо меня чувствует.
Филипп Киркоров - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Собственно, так и вышло. Я приехала домой, набрала Диму и сказала, что нужна песня — некий разговор девушки со старшим другом, который, пройдя нелегкий жизненный путь, сохранил вкус к жизни, доброе отношение и любовь внутри. И через три дня Дима показал мне песню «Хобби», — добавила Анна Дзюба. Так, Анна и Филипп приступили к записи песни. Блондинку очень удивил подход 55-летней звезды к делу. «Я догадывалась, что он трудолюбивый человек, но не осознавала — насколько. Он дал мне мотивацию еще больше работать, не сдаваться, быть стойкой. Потому что он сам такой: Филипп приехал на запись трека после долгой репетиции перед сольными концертами, в 11 часов вечера», — удивилась она «ZHARA Mag». Его пример вдохновил исполнительницу. «Нашей задачей было изменить его вокал в этой песне, и Филипп круто с этим справился. А закончили мы в 5 часов утра! Я считаю, что вышло великолепно. Быть трудолюбивым, выполнять свою задачу, несмотря на какие-то слабости и усталость, и делать это с огромным удовольствием — дорогого стоит. И это гарантия того, что ты все еще артист, потому что любую работу выполняешь с большой любовью», — воодушевилась Asti.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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