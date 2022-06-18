Получение займа без справок о доходах. Миф или реальность?

Вадим Карасев

В отличие от банков микрофинансовые компании более лояльны к заёмщикам, поэтому не выдвигают жёстких требований, не просят предоставить большое количество документов, указать цель кредитования и другое. Кроме того, МФО, представленные на отечественном рынке, не нуждаются в справке о доходах. Это делает компании особенно привлекательным в глазах людей, которые по определённым причинам не могут предоставить 2-НДФЛ.

Чтобы оформить займ-онлайн без справок, достаточно подать заявку на сайте микрофинансовой компании, которая предлагает наилучшие условия. Например, МФО «Турбозайм», позволяющая получить займ без подтверждения дохода с высоким процентом одобрения.

Как оформить займ-онлайн, не имея справку о доходах

Одно из главных достоинств микрофинансовых организаций – лояльные требования к заёмщику и минимальное количество документов. В большинстве случаев нужен только паспорт. Иногда МФО может попросить предоставить второй документ, например, водительские права, СНИЛС, ИНН, заграничный паспорт. Информация о трудоустройства и величина заработной платы указывают без официального подтверждения с места работы. Это позволяет клиентам существенно экономить время на подачу заявки и получение займа на карту.

Также получить займ без справок могут те клиенты, которые работают неофициально, например, студенты, фрилансеры или самозанятые. Достаточно лишь указать деятельность и ввести сумму дохода.

Оформление микрокредита в онлайн режиме характеризуется быстротой и доступностью. Чтобы получить деньги, потребуется лишь некоторое количество свободного времени и гаджет с выходом в интернет. Регистрация и заполнение анкеты происходит в полностью дистанционном режиме, поэтому микрофинансовые организации не требуют большое количество документов и справок, подтверждающих доход. Это позволяет сделать процесс оформления займа без подтверждения дохода максимально быстрым, простым, удобным: достаточно лишь внести требуемые данные, указать сумму и срок займа, дождаться решения, после чего указать реквизиты платёжного инструмента, куда будут перечислены денежные средства – банковская карта или верифицированный электронный кошелёк.

Однако стоит иметь в виду, что при намерении получить долгосрочный кредит МФО вправе потребовать от клиента предъявить справку о доходах. В противном случае условия будут максимально не выгодными, или компания вовсе откажет в выдаче.



