Премию Международного конкурса артистов балета освободили от НДФЛ
Тема: Постановления правительства
00:15 Автор: Юлия Сапрыгина
В перечень международных, иностранных и российских премий за выдающиеся достижения в области науки и техники, образования, культуры, литературы, искусства, туризма и средств массовой информации, суммы которых не подлежат налогообложению, включена Премия Международного конкурса артистов балета. Такое постановление кабмина от 9 июня 2022 года № 1049 вступает в силу 18 июня.
Международный конкурс артистов балета проводится с 1969 года раз в четыре года в Большом театре. В этом году конкурс прошел в 14 раз с 3 по 11 июня.
По условиям в младшей возрастной группе могут выступать танцовщики и танцовщицы в возрасте до 18 лет включительно, нижнее ограничение возраста — 14 лет на момент начала состязаний. В старшей возрастной группе могут выступать танцовщики и танцовщицы до 27 лет включительно, нижнее ограничение возраста — 19 лет.
В этом году оргкомитет конкурса объявил следующие премии: Grand Prix — 7 500 000 рублей, а также специальные премии — 375 000 рублей в старшей возрастной группе и 225 000 рублей в младшей возрастной группе, сообщается на официальной странице конкурса.
Законы, вступающие в силу с 18 июня
Ранее в перечень премий, которые не облагаются НДФЛ, уже были включены несколько сотен премии, в том числе, Государственная премия в области науки и технологий, премия Правительства в области образования, премия президента за вклад в укрепление единства российской нации, а также Нобелевские премии по физике, химии, физиологии, медицине, литературе, экономике и Нобелевская премия мира.
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