Разработчики Diablo IV уверены в релизе в 2023 году

Вадим Карасев





На Xbox & Bethesda Showcase показали Diablo IV, в качестве одной из игр, которая выйдет в 2023 году. Ранее Microsoft говорила, что все показанные проекты на шоу выйдут в релиз до 30 июня 2023 года, что означает планируемый релиз и Diablo IV на первую половину 2023 года.

В ходе интервью с порталом GameSpot Джо Шелли, один из руководителей команды разработки Diablo IV, лишний раз подтвердил, что игра планируется к релизу в 2023 году. По его словам, Blizzard не сомневается, что релиз Diablo IV состоится в назначенный срок, иначе, как отметил Шелли, команда бы не сообщала релизное окно.

Вместе с тем, Шелли рассказал, что всего в Diablo IV будет 100 уровней персонажа. После первого полного прохождения игры, которое займет около 35 часов, игроки достигнут, примерно, 45 уровня, что позволит им с удовольствием пройти игру повторно. В Diablo, как это принято в серии, будут процедурно генерируемые уровни.

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