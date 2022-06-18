Роман Попов растолстел ради роли

Актер Роман Попов долгое время худел. Поклонники долго не могли привыкнуть к новому облику актера. Роман Попов, сыгравший следователя Мухича в первых сериях «Полицейского с Рублевки», в свое время всех потряс тем, что вдруг взял и похудел на целых 40 килограммов. Актер решил сбросить вес, чтобы улучшить здоровье и, конечно, иметь больший выбор ролей. «Человечество в этом вопросе, к сожалению, не изобрело ничего. Правильное питание и физические нагрузки. Бег мне противопоказан, у меня травма коленного сустава. А так тренировался в EMS-жилете. Наматывал пешком круги вокруг дома, который мы снимаем в Подмосковье, спускался-поднимался по лестнице, растяжку делал. Но все с рекомендациями врача, конечно. Итого — минус сорок килограммов», — рассказывал Роман. Правда, потом признался, что на самоизоляции появился лишний вес: «За время карантина снова набрал почти десять килограммов. Грущу».Роман Попов - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Но сейчас, когда пошли анонсы нового сериала «Детективное агентство Мухича», многие были снова поражены: почему актер предстал в прежнем виде, с лишним весом? Как выяснилось, актер пошел на подвиг и ради роли снова поправился. «Когда тебе говорят: «Слушай, а можешь набрать 15 кг?», ты отвечаешь: «Ха, ха, слышишь, вообще не вопрос!» Я думаю, что конечно, буду избавляться от килограммов, да. На данный момент для роли я набрал вес 150 кг и сейчас, к счастью, уже скинул уже семь из них. Итого получается 143 килограмма», — рассказал Роман Попов «Телепрограмме».