Сергей Горобченко потерял родного человека
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Сергей Горобченко потерял родного человека

Сергей Горобченко потерял родного человека
У Актера Сергея Горобченко скончалась мама. Три года назад звезда фильма «Бумер» рассказал о семейной трагедии — у мамы обнаружили онкологическое заболевание. К счастью, тогда врачам удалось вовремя удалить опухоль и казалось, что недуг остался в прошлом. По словам актера, Нине Александровне удалось побороть рак верхней губы. Женщина даже планировала обратиться к пластическим хирургам, чтобы убрать последствия операции по удалению опухоли. Что стало причиной трагедии, пока неизвестно. О потере близкого человека Горобченко рассказал в недавнем интервью шоу «Антонимы» канала RT.
Сергей Горобченко с мамой - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Вчера случилась такая сложная дата — девять дней от ухода моей мамы. <…> На похоронах были мои одноклассники, которые живут в Питере, мама одноклассницы, девочка, с которой мы с нуля практически жили вот в этом нашем доме, она в первом подъезде, я во втором…» — делился звезда «Бумера». Сергея сейчас поддерживают друзья и члены семьи. Актер женат на Полине Невзоровой, которая подарила ему шестерых детей. У звезды также есть старший сын от отношений с коллегой Александрой Флоринской. «Ему 24 года, и он режиссер. Слава богу, тоже определен, понимает, что ему нужно, особый тоже разговор по Глебу. Так что вот если говорить, дар небес… Я как человек верующий, не могу по-другому это никак классифицировать. Не я же этот создал организм, не я себя родил, не я этих детей родил, я не участвовал в их созидании, в лепке», — говорил актер.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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