Шутер High on Life должен был стать эксклюзивом Stadia, до сделки с Xbox

Вадим Карасев





На Xbox & Bethesda Showcase представили новый Sci-Fi шутер — игру High on Life от Джастина Ройланда, известного по мультфильму «Рик и Морти». Проект выйдет уже этой осенью, только на Xbox и PC.

Появились слухи, что изначально игра High on Life должна была стать эксклюзивом Google Stadia. Издание Axios, ссылаясь на свои источники, говорит, что под Google Stadia велась разработка High on Life и The Quarry. Но, после решения Google переориентировать бизнес, от партнерства со студиями, которые занимались этими проектами, отказались. В итоге, The Quarry издательство 2K выпустило на всех платформах, а High on Life стал эксклюзивом Xbox.

Напомним, ранее появлялась информация, что и новый эксклюзив для Xbox от Хидео Кодзимы изначально разрабатывался для Stadia.

