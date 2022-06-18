Стелс-платформер Ereban: Shadow Legacy выйдет в Game Pass в день релиза
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Стелс-платформер Ereban: Shadow Legacy выйдет в Game Pass в день релиза

Стелс-платформер Ereban: Shadow Legacy выйдет в Game Pass в день релиза


Ereban: Shadow Legacy — одна из игр, которая заявлена к релизу в подписке Game Pass, на Xbox и PC, в день выхода. Созданием игры занимается молодая испанская студия Baby Robot Games, и игра Ereban: Shadow Legacy станет их первым проектом.

В Ereban: Shadow Legacy разработчики обещают «оригинальные механики, яркие визуальные эффекты и захватывающие истории». Игра представляет собой стелс-платформер, в котором предстоит играть за Аяну — последнего потомка давно забытой расы, обладающей силой слияния с тенями. В роли Аяны игроки должны разгадать таинственные отношения между загадочной энергетической мегакорпорацией Гелиос и ее потерянными предками.




Разработчики пока не называют точную дату релиза своего проекта, планируя его выпуск в первой половине 2023 года.


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По материалам: newxboxone

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