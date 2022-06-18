Сын Владимира Жириновского заявил, что были версии, что его убивают
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Сын Владимира Жириновского заявил, что были версии, что его убивают

Сын Владимира Жириновского заявил, что были версии, что его убивают
Сын политика Владимира Жириновского рассказал о последнем общении с ним. Внебрачный сын Владимира Жириновского Олег Эйдельштейн впервые решил выйти в публичное поле и рассказать о том, как умирал его отец. Мужчина все недели находился рядом. Олег Эйдельштейн — внебрачный сын Жириновского, который с детства знал отца. Несмотря на то, что уже тогда Владимир Вольфович был знаменитым политиком, сына он воспитывал в строгости и лишних денег не давал. При этом в 14 лет он посоветовал ему экстерном закончить школу и отправиться учиться в Москву. Олег не знал, что его отец тяжело заболел — о том, что папа попал в больницу, наследник прочитал в СМИ и тут же помчался в ЦКБ. Все те месяцы, что Жириновский лечился, Эйдельштейн был с ним и пытался как-то облегчить его страдания.
Владимир Жириновский - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Обманывал я его все время только, говорил: «Скоро мы тебя заберем». А он показывал на землю, на землю ему надо. Видимо, изначально как-то сдался. К сожалению, спасти не смогли», — говорит Олег во время записи передачи «Андрей Малахов. Прямой эфир» для телеканала «Россия 1». Сын запомнил и последний разговор с отцом. Яркий политик говорил про землю, что ему нужно уже туда. «А потом были версии, что его убивают», — неожиданно сообщил Олег во время интервью. При этом Жириновский получал самое лучше лечение и лекарства со всего мира. Был момент, когда родные и друзья даже поверили — он выкарабкается. Это случилось в конце февраля, когда динамика стала положительной. Но через несколько дней все ухудшилось. «Я понимал, что он не жилец. Последние недели две-три вообще стало ясно, что шансов практически нет. Были версии забрать за границу, но он твердо сказал: «Нет, пускай меня лечат в России», — заявил Эйдельштейн в эфире.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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