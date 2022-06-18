Тамара Глоба сделала предсказание на ближайшее будущее
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Тамара Глоба сделала предсказание на ближайшее будущее

Тамара Глоба сделала предсказание на ближайшее будущее
Астролог Тамара Глоба заявила, что парад планет ни для кого не пройдет просто так. Весь июнь мы наблюдаем парад планет: Сатурн, Нептун, Юпитер, Марс, Венера, Уран и Меркурий выстраиваются в ряд на ночном небе. А в период 21 — 26 июня к ним присоединится еще и Луна. Но в одну линию планеты выстроятся лишь 23-24 июня. Наблюдать это зрелище во всей красе можно будет в 2-3 часа ночи по московскому времени. И это не может не отразиться на жителях нашей планеты. «Для наблюдателя с Земли планеты выстроятся в один ряд по образу и подобию военной армии, и эта сконцентрированная энергия подобна Силе огромного Молота, раскручивающегося Демиургами в космическом пространстве. Она всегда приносит мощные повороты в мировых событиях Земли, влияет на судьбы человечества, экономику, политику, природу и законы», — объясняет известный астролог Тамара Глоба в своем Telegram-канале.
Тамара Глоба - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Эта мощная энергия может по-разному проявиться в судьбах людей. «Для кого-то Парад Планет несет потерю сил, здоровья, кто-то падает, теряя высоту прежнего положения, кто-то концентрирует свою энергию переходит на новый уровень, берет другую высоту, а кто-то стремительно взлетает, как Комета. Долгий полёт или краткое мгновение славы решает личная судьба человека и даже явления. Но ни для кого события Парада планет не пройдут незамеченными», — предупреждает Глоба. Она советует искать новые пути для реализации, не бояться падать, ошибаться, но каждый раз бесстрашно взлетать к новым вершинам.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Отец Филиппа Киркорова бросил жену ради внуков
Отец Филиппа Киркорова бросил жену ради внуков
Лянка Грыу рассказала об аутизме сына
Лянка Грыу рассказала об аутизме сына
Княгиня Монако Шарлен и князь Альбер II посетили открытие телефестиваля в Монте-Карло
Княгиня Монако Шарлен и князь Альбер II посетили открытие
Иосиф Пригожин посмеялся над закрытием Евровидения
Иосиф Пригожин посмеялся над закрытием Евровидения
Тамара Глоба сделала предсказание на ближайшее будущее
Тамара Глоба сделала предсказание на ближайшее будущее
Меган Маркл посетила игру в поло, в которой участвовал принц Гарри
Меган Маркл посетила игру в поло, в которой участвовал принц Гарри
Официально: Tinykin добавят в Game Pass в конце августа, в день релиза
Официально: Tinykin добавят в Game Pass в конце августа, в день релиза
Стелс-платформер Ereban: Shadow Legacy выйдет в Game Pass в день релиза
Стелс-платформер Ereban: Shadow Legacy выйдет в Game Pass в день
Сын Владимира Жириновского заявил, что были версии, что его убивают
Сын Владимира Жириновского заявил, что были версии, что его убивают
На концертах Максим дежурит реанимация
На концертах Максим дежурит реанимация
В телеграм-каналах обсуждают "слив" о вывесках Z и "проплаченных" участниках на Московской неделе моды
В телеграм-каналах обсуждают "слив" о вывесках Z и
Отар Кушанашвили жестко прошелся по Ксении Собчак
Отар Кушанашвили жестко прошелся по Ксении Собчак

Топ на сегодня

Астролог Лариса Андерсен рассказала, что ждет девушек в будущем
Астролог Лариса Андерсен рассказала, что ждет девушек в будущем
"Пляж для двоих": Ким Кардашьян отдыхает с Питом Дэвидсоном и делится фото
"Пляж для двоих": Ким Кардашьян отдыхает с Питом Дэвидсоном
Дочка Владимира Жириновского рассказала, как он умирал
Дочка Владимира Жириновского рассказала, как он умирал
Новая Final Fantasy 7 анонсирована для Xbox, но это не ремейк
Новая Final Fantasy 7 анонсирована для Xbox, но это не ремейк
Эти 7 игр уже заявлены в Game Pass на вторую половину июня
Эти 7 игр уже заявлены в Game Pass на вторую половину июня

Еще по теме

Прогноз Тамары Глоба на ноябрь 2017 года для всех знаков Зодиака
Жители Северного полушария целую неделю смогут наблюдать парад планет
В ночь на 5 января 2016 на Землю прольется удивительный «звездный» дождь
В конце января жители Северного полушария увидят парад планет