Тамара Глоба сделала предсказание на ближайшее будущее

Астролог Тамара Глоба заявила, что парад планет ни для кого не пройдет просто так. Весь июнь мы наблюдаем парад планет: Сатурн, Нептун, Юпитер, Марс, Венера, Уран и Меркурий выстраиваются в ряд на ночном небе. А в период 21 — 26 июня к ним присоединится еще и Луна. Но в одну линию планеты выстроятся лишь 23-24 июня. Наблюдать это зрелище во всей красе можно будет в 2-3 часа ночи по московскому времени. И это не может не отразиться на жителях нашей планеты. «Для наблюдателя с Земли планеты выстроятся в один ряд по образу и подобию военной армии, и эта сконцентрированная энергия подобна Силе огромного Молота, раскручивающегося Демиургами в космическом пространстве. Она всегда приносит мощные повороты в мировых событиях Земли, влияет на судьбы человечества, экономику, политику, природу и законы», — объясняет известный астролог Тамара Глоба в своем Telegram-канале.Тамара Глоба - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Эта мощная энергия может по-разному проявиться в судьбах людей. «Для кого-то Парад Планет несет потерю сил, здоровья, кто-то падает, теряя высоту прежнего положения, кто-то концентрирует свою энергию переходит на новый уровень, берет другую высоту, а кто-то стремительно взлетает, как Комета. Долгий полёт или краткое мгновение славы решает личная судьба человека и даже явления. Но ни для кого события Парада планет не пройдут незамеченными», — предупреждает Глоба. Она советует искать новые пути для реализации, не бояться падать, ошибаться, но каждый раз бесстрашно взлетать к новым вершинам.