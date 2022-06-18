Татьяна Брухунова рассказала, как пережила смерть близкого человека

Супруга юмориста Петросяна, Татьяна Брухунова рассказала, как пережила сильный стресс. Татьяна Брухунова призналась, что пять лет назад она переживала крайне болезненный период в жизни. В 2017 году она потеряла отца. Его смерть нанесла большой удар по эмоциональному состоянию Брухуновой. Из-за стресса и переживаний она начала стремительно лысеть. Татьяна вспоминает: из-за семейной трагедии её здоровье подкосилось и ей пришлось сделать экстремально короткую стрижку. На этот шаг она решилась ради того, чтобы остановить выпадение и спасти остатки волос. После этого она обратилась за помощью профессионала, который помог ей справиться с проблемой.Татьяна Брухунова с сыном Ваганом «Пошла на этот шаг после папиной смерти. На фоне стресса у меня высыпались все волосы и, чтобы сохранить хоть что-то, я подстриглась. Ходила так два года, но потом вернулась к любимому каре», — рассказала Брухунова. Ранее, кстати, молодая жена Евгения Петросяна рассказывала, что у неё были проблемы не только с выпадением волос, но и с высыпаниями на коже. Она много лет искала косметолога, который бы помог ей с правильным уходом за лицом. Сейчас Татьяна чувствует себя настолько уверенно, что на светские мероприятия она приходит без макияжа. Как раз недавно Брухунова пришла с мужем на премьеру нового спектакля в Театре Сатиры. Супруги посмотрели новую работу режиссёра Сергея Газарова «Дядя Жорж» (поставленный по двум пьесам Чехова — «Леший» и «Дядя Ваня»). Кстати, Петросян с женой часто берут с собой в театр сына Вагана, но выбирают для просмотра только такие спектакли, которые будут понятны двухлетнему ребенку.