Татьяна Брухунова рассказала, как пережила смерть близкого человека
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Татьяна Брухунова рассказала, как пережила смерть близкого человека

Татьяна Брухунова рассказала, как пережила смерть близкого человека

Татьяна Брухунова рассказала, как пережила смерть близкого человека
Супруга юмориста Петросяна, Татьяна Брухунова рассказала, как пережила сильный стресс. Татьяна Брухунова призналась, что пять лет назад она переживала крайне болезненный период в жизни. В 2017 году она потеряла отца. Его смерть нанесла большой удар по эмоциональному состоянию Брухуновой. Из-за стресса и переживаний она начала стремительно лысеть. Татьяна вспоминает: из-за семейной трагедии её здоровье подкосилось и ей пришлось сделать экстремально короткую стрижку. На этот шаг она решилась ради того, чтобы остановить выпадение и спасти остатки волос. После этого она обратилась за помощью профессионала, который помог ей справиться с проблемой.
Татьяна Брухунова с сыном Ваганом «Пошла на этот шаг после папиной смерти. На фоне стресса у меня высыпались все волосы и, чтобы сохранить хоть что-то, я подстриглась. Ходила так два года, но потом вернулась к любимому каре», — рассказала Брухунова. Ранее, кстати, молодая жена Евгения Петросяна рассказывала, что у неё были проблемы не только с выпадением волос, но и с высыпаниями на коже. Она много лет искала косметолога, который бы помог ей с правильным уходом за лицом. Сейчас Татьяна чувствует себя настолько уверенно, что на светские мероприятия она приходит без макияжа. Как раз недавно Брухунова пришла с мужем на премьеру нового спектакля в Театре Сатиры. Супруги посмотрели новую работу режиссёра Сергея Газарова «Дядя Жорж» (поставленный по двум пьесам Чехова — «Леший» и «Дядя Ваня»). Кстати, Петросян с женой часто берут с собой в театр сына Вагана, но выбирают для просмотра только такие спектакли, которые будут понятны двухлетнему ребенку.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Певица Асти призналась, что не ожидала такого от Филиппа Киркорова
Певица Асти призналась, что не ожидала такого от Филиппа Киркорова
Татьяна Брухунова рассказала, как пережила смерть близкого человека
Татьяна Брухунова рассказала, как пережила смерть близкого человека
Интересные факты о Полнолунии, про которые вы могли не знать
Интересные факты о Полнолунии, про которые вы могли не знать
Максим Галкин подрабатывает в Израиле
Максим Галкин подрабатывает в Израиле
Владимир Пресняков показал, что произошло с его сыном Артемием
Владимир Пресняков показал, что произошло с его сыном Артемием
Моргенштерн лишился бизнеса
Моргенштерн лишился бизнеса
Наталья Штурм посмеялась над сексуальными признаниями Анны Седоковой
Наталья Штурм посмеялась над сексуальными признаниями Анны Седоковой
Алексей Панин наехал Шахназарова
Алексей Панин наехал Шахназарова
Дочка Владимира Жириновского рассказала, как он умирал
Дочка Владимира Жириновского рассказала, как он умирал
Финансовый гороскоп на неделю с 20 по 26 июня 2022 года
Финансовый гороскоп на неделю с 20 по 26 июня 2022 года
Новая Final Fantasy 7 анонсирована для Xbox, но это не ремейк
Новая Final Fantasy 7 анонсирована для Xbox, но это не ремейк
Анонсирована Project Vitriol — сюжетная RPG от создателей Frostpunk и This War of Mine
Анонсирована Project Vitriol — сюжетная RPG от создателей Frostpunk и

Топ на сегодня

Павел Семин рассказал о том, чего удалось добиться в ходе первых двух дней ПМЭФ-2022
Павел Семин рассказал о том, чего удалось добиться в ходе первых двух
Вышел первый тизер фильма о Мэрилин Монро с Аной де Армас
Вышел первый тизер фильма о Мэрилин Монро с Аной де Армас
Равшана Куркова показала подросшего сына – кудрявого блондина
Равшана Куркова показала подросшего сына – кудрявого блондина
Прохор Шаляпин в шоке от того, что пишут о его матери
Прохор Шаляпин в шоке от того, что пишут о его матери
Джон Сноу вернется на экраны в сиквеле "Игры престолов"
Джон Сноу вернется на экраны в сиквеле "Игры престолов"

Еще по теме

Татьяна Брухунова запечатлелась с 2-летним сыном на ступенях храма
Татьяна Брухунова прогулялась с сыном Петросяна в осеннем парке
Татьяна Брухунова пожаловалась на жесточайшую травлю в Сети
Татьяна Брухунова рассказала о домашних побоях