В Forza Horizon 5 с Series 9 появится 4 новых автомобиля и совместные истории
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В Forza Horizon 5 с Series 9 появится 4 новых автомобиля и совместные истории

В Forza Horizon 5 с Series 9 появится 4 новых автомобиля и совместные истории


Forza Horizon 5 на следующей неделе, 21 июня, получит очередное бесплатное обновление. В игре стартует Series 9, которая, как это обычно бывает с новыми Сериями, добавит некоторый новый контент.

В Forza Horizon 5 появятся совместные истории для шести игроков. За их прохождение будут начислять максимальное количество очков, и они будут назначены всем игрокам, а не только лидеру конвоя. Поэтому, если один или несколько игроков не смогут достичь цели, задание все равно будет считать выполненным.

Появятся с Series 9 в Forza Horizon 5 и 4 новых автомобиля:



2018 Hot Wheels 2JetZ — в летнем сезоне, с 23 по 29 июня



1968 Plymouth Barracuda Formula-S — в осенний сезон, с 30 июня по 6 июля



1970 Dodge Coroner Super Bee — в зимний сезон, с 7 по 13 июля



1957 Hot Wheels Nash Metropolitan Custom — в весенний сезон, с 14 по 20 июля.




Напомним, 19 июля Forza Horizon 5 получит первое крупное DLC — Hot Wheels.


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По материалам: newxboxone

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