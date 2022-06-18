В школах Николаева запретят использовать русский язык с нового учебного года
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В школах Николаева запретят использовать русский язык с нового учебного года

В школах Николаева запретят использовать русский язык с нового учебного года

16:43  Автор: Варвара Комарова



В школах украинского Николаева с 1 сентября вводится запрет на использование русского языка. Об этом сообщила на своей странице в Facebook* член исполкома горсовета Екатерина Стоколяс.

По ее словам, исполком проголосовал за запрет днем ранее.

«С 1 сентября никаких факультативов, курсов, младших классов с русским языком обучения и оформления образовательной среды», — написала Стоколяс.

После начала военной спецоперации Вооруженных сил РФ на Украине произошла серия актов вандализма против памятников, связанных с историей России и СССР. Муниципальные власти регионов начали переименование «российских» топонимов. В Верховной раде запретили на законодательном уровне демонстрацию георгиевской ленты, а также латинских букв V и Z. В мае в Верховную раду Украины внесен законопроект, предусматривающий запрет публичного исполнения композиций российских артистов, а также их гастроли на территории республики.

*Соцсеть принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской в РФ.

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#Украина #русский язык


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По материалам: pnp.ru

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