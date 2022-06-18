В школах Николаева запретят использовать русский язык с нового учебного года
16:43 Автор: Варвара Комарова
В школах украинского Николаева с 1 сентября вводится запрет на использование русского языка. Об этом сообщила на своей странице в Facebook* член исполкома горсовета Екатерина Стоколяс.
По ее словам, исполком проголосовал за запрет днем ранее.
«С 1 сентября никаких факультативов, курсов, младших классов с русским языком обучения и оформления образовательной среды», — написала Стоколяс.
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