Вестерн про вампиров Evil West получил геймплейную демонстрацию

Вадим Карасев





Несколько дней назад разработчики Evil West объявили, что проект выходит 20 сентября 2022 года. Игра будет доступна на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и PC.

Сегодня портал IGN опубликовал полноценный геймплей Evil West. В рамках 10-минутного видео показывают одиночное прохождение вестерна про вампиров. Главный герой на видео исследует локации, сражается с различными типами монстров и использует не только оружие, но и специальные способности. В ролике можно видеть и развитие персонажа через древо навыков.

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Напомним, что в игре Evil West будет не только одиночное прохождение, но и возможность игры в кооперативе.