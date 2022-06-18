Вестерн про вампиров Evil West получил геймплейную демонстрацию
Сегодня, 00:10 Вадим Карасев
Несколько дней назад разработчики Evil West объявили, что проект выходит 20 сентября 2022 года. Игра будет доступна на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и PC.
Сегодня портал IGN опубликовал полноценный геймплей Evil West. В рамках 10-минутного видео показывают одиночное прохождение вестерна про вампиров. Главный герой на видео исследует локации, сражается с различными типами монстров и использует не только оружие, но и специальные способности. В ролике можно видеть и развитие персонажа через древо навыков.
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Напомним, что в игре Evil West будет не только одиночное прохождение, но и возможность игры в кооперативе.
По материалам: newxboxone