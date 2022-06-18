Владимир Пресняков показал, что произошло с его сыном Артемием

Музыкант Владимир Пресняков расстроен происшествие с сыном и отменой отдыха в Турции. Наталья Подольская накануне улетела с младшим сыном в Турцию, оставив своего мужа Владимира Преснякова дома. Супруги мечтали провести каникулы вместе, но внезапное происшествие нарушило их планы. Старший сын пары получил травму и из-за этого не смог полететь отдыхать на море. Пресняков показал несчастного ребенка, который сломал мизинец на ноге. На снимке Артемий демонстрирует свежий гипс, сидя в инвалидной коляске. Этот перелом — его первая серьезная травма. Певец, конечно, переживает за сына, но относится к случившемуся с юмором.Артемий Пресняков «Первая пацанская царапина», — комментирует Владимир травму. Артист расстроен, что их семейный отпуск был сорван. Впрочем, наверняка супруги найдут возможность этим летом организовать еще одно совместное путешествие. «Должны были поехать всей семьей, но так получилось, что мы с Тёмой остались дома. Уже соскучился, жду возвращения и мечтаю оказаться в этом прекрасном месте всем вместе!»— пишет Пресняков в Сети.Наталья Подольская с сыном Ваней в Турции Кстати, недавно из России уехал и Никита, сын певца от брака с Кристиной Орбакайте. Он вместе с женой Аленой проводит время в Майами, где у его семьи есть недвижимость. Никита провел в Штатах свою юность. Там он отучился на режиссера, полюбил экстрим и научился зарабатывать первые деньги. Сын Преснякова рано стал самостоятельным, но сохранил теплые отношения со своим отцом.