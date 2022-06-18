Володин: Запад, пытаясь изолировать Россию, изолировал себя сам

Вадим Карасев

Тема: Петербургский международный экономический форум

09:00 Автор: Ольга Шульга

Петербургский международный экономический форум доказал, что попытки Запада изолировать Россию провалились, написал в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Юбилейный XXV ПМЭФ проходит с 15 по 18 июня в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» в Санкт-Петербурге.

«(На форум — прим. Ред.) приехали представители 127 государств, жители которых составляют 73% от населения планеты. Запад, пытаясь изолировать Россию, в результате изолировал себя сам», — отметил спикер.

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