Володин: Запад, пытаясь изолировать Россию, изолировал себя сам
Тема: Петербургский международный экономический форум
09:00 Автор: Ольга Шульга
Петербургский международный экономический форум доказал, что попытки Запада изолировать Россию провалились, написал в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Юбилейный XXV ПМЭФ проходит с 15 по 18 июня в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» в Санкт-Петербурге.
«(На форум — прим. Ред.) приехали представители 127 государств, жители которых составляют 73% от населения планеты. Запад, пытаясь изолировать Россию, в результате изолировал себя сам», — отметил спикер.
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