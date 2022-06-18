Володин: Запад, пытаясь изолировать Россию, изолировал себя сам
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Володин: Запад, пытаясь изолировать Россию, изолировал себя сам

Володин: Запад, пытаясь изолировать Россию, изолировал себя сам

Тема: Петербургский международный экономический форум


09:00  Автор: Ольга Шульга



Петербургский международный экономический форум доказал, что попытки Запада изолировать Россию провалились, написал в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Юбилейный XXV ПМЭФ проходит с 15 по 18 июня в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» в Санкт-Петербурге.

«(На форум — прим. Ред.) приехали представители 127 государств, жители которых составляют 73% от населения планеты. Запад, пытаясь изолировать Россию, в результате изолировал себя сам», — отметил спикер.

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#международные отношения #санкции

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По материалам: pnp.ru

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