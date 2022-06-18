Законы, вступающие в силу с 19 июня

21:05 Автор: Ирина Макеева

В России пройдет эксперимент по формированию цифровых дипломов и аттестатов.

Первого июля начнется эксперимент по созданию цифровых документов об образовании и квалификации. Он пройдет в три этапа. С 1 июля по 31 августа будет отработан механизм формирования цифровых аттестатов об основном и среднем общем образовании (9-е и 11-е классы), с 1 сентября по 31 октября — практика передачи информации о них на портал госуслуг для размещения в личных кабинетах пользователей. С 1 ноября по 25 декабря в эксперимент будут включены дипломы о высшем образовании.

Отработка механизма создания цифровых дипломов и аттестатов позволит обеспечить полноценную работу сервисов «Поступление в вуз онлайн» и «Электронные документы об образовании» на портале госуслуг.

Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июня 2022 года № 1059 «О проведении эксперимента по формированию цифровых документов об образовании и (или) о квалификации посредством модуля «Единый реестр цифровых документов об образовании» федеральной информационной системы «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении" в 2022 году»

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