Зрелищный экшен Black Myth: Wukong получил новый геймплей
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Зрелищный экшен Black Myth: Wukong получил новый геймплей

Зрелищный экшен Black Myth: Wukong получил новый геймплей


Игра Black Myth: Wukong получила новую геймплейную демонстрацию, которая показывает, что проект точно заслуживает внимания игроков, ожидающих от него отличный экшен с интересной историей. Напомним, что сама игра была анонсирована еще в прошлом году, тогда же разработчики объявили, что она разрабатывается на Unreal Engine 5. При этом, у проекта пока нет даты релиза, но по геймплейным видео он уже выглядит весьма многообещающе.

В сети появился новый 5-минутный геймплей Black Myth: Wukong, который можно посмотреть ниже. В нем демонстрируются сражения и различные локации из игры.


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Напомним, что история Black Myth: Wukong строится на базе романа XVI века «Путешествие на Запад». В ней рассказывается о царе обезьян, который и выступает главным героем в игре.

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По материалам: newxboxone

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Зрелищный экшен Black Myth: Wukong получил новый геймплей
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