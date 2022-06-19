49-летняя Наташа Королева не стесняется показывать фигуру в купальнике
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49-летняя Наташа Королева не стесняется показывать фигуру в купальнике

49-летняя Наташа Королева не стесняется показывать фигуру в купальнике
Певица Наташа Королева поздравила подругу и опубликовала фото в бикини. Наташа Королева в сториз поздравила подругу с днем рождения и опубликовала кадры в купальнике. Поклонники отметили, что, хотя у певицы есть небольшой животик, выглядит она очень аппетитно. Наташа вообще не боится показывать себя – ни в ванной, ни без макияжа, придерживаясь мнения, что взрослой состоявшейся женщине скрывать и стесняться нечего. Певица легко набирает вес, но держать форму Наташе помогает строгий супруг Сергей Глушко. Муж артистки ограничивает свою любимую во вредной пище.
Он сам уже много лет придерживается принципов здорового питания и пытается приучить к этому и жену.
Но добровольно Наташа не хочет отказываться от «вкусняшек», поэтому ему приходится действовать решительно. Сергей рассказывал, что инспектирует холодильник на наличие мучных, сладких и жирных продуктов. Он запрещает Наташе есть некоторые блюда, причем делает это, особо не церемонясь. Недавно Наташа Королева не побоялась позировать перед камерой крупным планом без грамма косметики. Поклонники отметили, что у нее очень гладкая, сияющая кожа, нет морщинок и выглядит она куда моложе своего возраста.
Правда, сама Наташа недавно призналась, что с каждым годом все меньше хочет праздновать свой день рождения. «Когда раньше старшие друзья говорили такое, я не верила им, не воспринимала серьезно. А сейчас сама это ощущаю, и мне хочется, чтобы очередной день рождения просто побыстрее прошел. На самом деле возраст, цифры в паспорте — дело относительное. Главное, как себя ощущаешь. Я чувствую себя где-то лет на 25—30. Остается только и выглядеть на такой возраст!» — рассказала певица в интервью «7Дней».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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