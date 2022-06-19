Алена Водонаева высказалась о своем браке

39-летняя ведущая Алена Водонаева заявила, что не выйдет за лоха. Телеведущая с возмущением отреагировала на критику браков с обеспеченными мужчинами. Телеведущая высказала недоумение: кого же надо выбирать в мужья. Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» побывала на свадьбе подруги в Италии, а после этого столкнулась с резкой критикой. «Забанила несколько человек, брызжущих ядом в сторону моей подруги, вышедшей замуж за человека под стать ей. Взрослой, самодостаточной, зарабатывающий немаленькие деньги подруги. Сильная и независимая, короче. Да ещё и красивая», — пояснила Алена.Алена Водонаева - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Она добавила, что избранник ее подруги — богатый человек, у обоих есть свой бизнес и уже взрослые дети от прошлых отношений. При этом их отношения основаны на взаимоуважении и искреннем интересе друг к другу. Однако многих пользователей Сети «прорвало», как выразилась экс-участница популярного реалити-шоу. «Мол, вышла замуж за богатого. А за кого надо? За лоха?» — гневно отозвалась Алена. Она подчеркнула, что такой вариант возможен в том случае, если женщина еще молода и сама из себя не представляет ничего особенного. «Никто не несёт ответственность за вашу жизнь, кроме вас самих. Что заработали — то и имеете. И вообще, научитесь радоваться за своих, сёстры!» — резюмировала телезвезда. Алена Водонаева призналась, что на свадьбе неожиданно для самой себя поймала букет невесты. Она заверила, что не собиралась этого делать, а встала с другими незамужними девушками просто ради массовки.