Анастасия Волочкова заявила, что ее пытались снять голой
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Анастасия Волочкова заявила, что ее пытались снять голой

Анастасия Волочкова заявила, что ее пытались снять голой
Балерина Анастасия Волочкова в очередной раз попала в скандал. У звезды балета — что ни день, то приключение. Обычно звезда подогревает интерес к своей персоне очередными любовными романами, но в этот раз о ней заговорили по другому поводу. Анастасии Волочковой предъявила обвинения в побоях модель Мартина Кондор, а точнее, ее тирады были адресованы охранникам звезды. Что же произошло? Кондор отправилась на прием к известному массажисту Илье Бурлаковскому, который часто принимает селебрити. На сеансе, по словам женщины, он надавил ей на позвоночник, из-за чего она отключилась и получила травму. Мартина подозревает, что Бурлаковский также домогался ее. Теперь модель требует с него восемь миллионов, так как из-за его непрофессионализма серьезно пострадало ее здоровье, а также сорвался контракт. Чтобы заполучить деньги, Кондор пошла к нему в офис и вдруг увидела там Волочкову. Ей показалось, что балерина также подверглась насилию со стороны массажиста. Недолго думая, Мартина взялась за телефон, дабы задокументировать странное поведение Ильи и ворвалась к звезде. «Хотела снять Волочкову обнаженной, чтобы доказать, что не я одна пострадала. Там не была одна спина обнажена, там была еще грудь обнажена», — заявила она в программе «На самом деле». Якобы пострадавшая добавила, что в кабинете была интимная обстановка: на столе она заметила алкоголь и свечи.
Анастасия Волочкова - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Естественно, 46-летняя Анастасия испугалась вторжения неизвестной, а ее сопровождающие приняли соответствующие меры. «Мой телефон разбил ее охранник. Я зашла, попыталась снять ее на видео, мне преградил путь ее охранник, ворвался, скрутил, повалил на пол. Стер запись и разбил телефон», — жалуется Кондор. Волочкова тут же ответила, что процедура предполагает оголение. «Мне на массаже лежать в пальто? Я не понимаю, как вы вообще оказались в кабинете, где я, прости Господи, делала массаж. Лежала я там в трусиках, в халате или в чем, какая вам разница? Сумасшедшая, которая ворвалась и стала снимать меня на телефон», — негодует звезда в эфире Первого канала. Артистка также защитила массажиста, у которого, к слову, нет специального образования. «Вы в своем уме? Я Илью знаю, к нему на приезжаю на сеансы массажа. Все, что вы говорите, вы должны доказать», — выпалила Анастасия. В итоге эксперты программы заключили, что все обвинения Мартины оказались беспочвенными, и Бурлаковский, а также охрана балерины не нанесли ее здоровью никакого ущерба.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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