Анатолий Руденко узнал имя своего настоящего отца

Актер Анатолий Руденко признался, что мама открыла ему тайну. Артист спустя многие годы узнал, что его отцом является известный советский артист — Александр Мартынов. Однако последний не признает внебрачного сына и заявляет, что все эти слухи — чудовищная ложь. 39-летний артист Анатолий Руденко воспитывался в звездной семье. Его мать — советская актриса Любовь Руденко растила сына вместе с Кириллом Макеенко. Даже в паспорте у актера отчество Кириллович. Однако недавно стало известно, что Макеенко не является его родным отцом. Сообщается, он — внебрачный сын советского артиста Александра Мартынова. Но ни отец, ни сын не спешат друг другу протягивать руку родства. «Меня огорошили неожиданным. Мама сказала, что да, ты уже взрослый, не могу не открыть тебе эту тайну. Но я люблю своего отца, который меня вырастил, который для меня всегда был папа. Для меня это мой отец и другого для меня нет», — заявил артист в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.Тем не менее Анатолий не против пообщаться с биологическим папой. «Если тот отец захочет, пускай позвонит. Я ж не какой-то там окаменевший и, надевший на себя броню, человек. Я, конечно, не буду вредничать, мол, мне это не нужно. Почему нет? Можно! Хотя я с ним не знаком, ничего не узнавал, кто это, что за человек...» — заявил Руденко. В свою очередь Мартынов, который много лет ведет затворнический образ жизни, не снимается в кино, не дает интервью журналистам, сына не признал и считает все вышесказанное враньем. «Это такая ложь, это такая неправда», — резко высказался 73-летний актер.