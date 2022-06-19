Анита Цой вкачивает себе в лицо икру ради красоты
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Анита Цой вкачивает себе в лицо икру ради красоты

Анита Цой вкачивает себе в лицо икру ради красоты
51-летняя певица Анита Цой шокировала своим признаниями. Артистка рассказала, как ухаживает за своим лицом. Певица выступает против ботокса, но выбирает его природную альтернативу. Исполнительница хита «Пятый океан» пока еще не пользовалась услугами пластических хирургов. Анита заверила, что ее грудь третьего размера от природы. Однако она не скрывает, что всерьез рассматривала возможность лечь под нож хирурга. «Я смотрела, думала, гадала, а потом решила, что не надо. Еще потом лишние шрамы, заживать будет долго, какие-то проблемы начнутся. Про подтяжку не зарекаюсь, потому что мы все-таки люди сцены», — указала Анита.
Она собирается вскоре полететь в Южную Корею, чтобы сделать там особенные уколы красоты. Сейчас в лице у артистки нет ботокса и филлеров, но она уже готова к курсу по уходу за собой. Анита рассказала, как проходит такая процедура с натуральными ингредиентами. «Вокруг всего лица обкалывают специальной машинкой. Такое ощущение, что это ручная швейная машинка. Ты спишь под наркозом. Через 20 минут встаешь, туда закачивают лососевую икру», — пояснила звезда. Икра в сочетании с гиалуроновой кислотой дает невероятный эффект, как уверяет артистка. «Это всё омолаживает, ты встаешь через 20 минут — и минус 10 лет», — призналась Цой в интервью программе «Ты не поверишь!» на НТВ. Недавно мужу Аниты Цой исполнилось 65 лет. Она показала редкое фото со своим избранником по такому поводу. Певица рассказала, как дала пощечину будущему мужу на первом свидании.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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