Анна Седокова призналась, что изуродовала сына
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Анна Седокова призналась, что изуродовала сына

Анна Седокова призналась, что изуродовала сына
Певица Анна Седокова созналась в своем поступке. Артистка — мама троих детей. 17-летняя Алина учится в Майами, вторая дочь, Моника, живет с отцом, бизнесменом Максимом Чернявским, а 5-летний сын Гектор — с певицей и ее мужем, баскетболистом Янисом Тиммой. Недавно артистка призналась, что в ее отношениях со старшей дочерью возникли проблемы. Причиной ссоры со старшей дочерью стала консультация у психолога. «Последний мой психолог сказала моей дочери, когда я попросила ее помочь в наших отношениях и оплатила ее консультацию, что я плохая мать, реализующая свою неполноценность в отношениях с ней. Она разругала нас еще больше», — возмутилась Седокова. Теперь же она потерпела фиаско и с сыном. Звезда решилась на смелый эксперимент и попыталась самостоятельно подстричь Гектора с помощью машинки для стрижки.
Однако эксперимент не удался: прическа оказалась ужасной. Седокова неровно отрезала белокурые локоны ребенка на затылке, оставив там залысины и неровные пряди. В итоге певица признала, что парикмахерского таланта она лишена. В этом Анна призналась сама, но отнеслась к ситуации с юмором. «Это, конечно, катастрофа, как мне пришла в голову эта мысль?», — со смехом объявила Седокова. Звездная мама все же отвела мальчика в парикмахерскую. Мастер сделала Гектору ровную стрижку, посмеявшись над тем, как поработала до нее знаменитость. К слову, сам Гектор оказался невозмутим. Его ничуть не расстроили неудачные эксперименты матери с его волосами.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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