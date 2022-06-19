Антон Санников возмущается, что Илья Рыбаков использует девушек

Вадим Карасев

Многие заметили интересную тенденцию на проекте. Как только к Илье Рыбакову приходит на Дом-2 очередная девушка, так он сразу же разводит её на близость или заселение в комнату с последующей близостью. Но как только это происходит, парень шустро избавляется от очередной пассии и начинает буквально поливать девушку грязью. Однако с Ульяной Кутузовой у него не получилось провернуть ту же схему. В итоге парень начал её троллить. Кроме того, он начал подначивать сына Ульяны бить мать по голове. Многие зрители и участники Дом-2 обратили внимание на зависть и злость, которую так тщательно скрывает Рыбаков.Естественно, Антон Санников начал возмущаться, что Рыбаков просто использует девушек. Вся соль в том, что очередная участница телестройки, Анастасия, изначально пришла на проект к Козлову, однако в итоге её отправили к Рыбакову. Но девушка не захотела вступать в ним в интимную связь. В итоге Настя начала рассматривать других парней, в том числе и Антона. Естественно, Рыбаков возмутился и начал активно оскорблять Настю, но Антон решил за неё заступиться. Парень не сомневается, что Илья планировал переспать с девушкой и бросить. Со стороны это все выглядит очень некрасиво. Может Илье уже пора домой?