Астролог Лариса Андерсен рассказала, что ждет Рыб в воскресенье

Астролог Лариса Андерсен сделала прогноз на 19.06.2022. 📆19 июня, воскресенье. Луна🌙 в Рыбах♓️. День в целом благоприятный. С утра будет ощущаться квадратура Луны🌙 с Меркурием, поэтому лучше не договариваться с кем-либо о чем-то конкретном, не давать обещаний и не выяснять отношения с домочадцами. День и вторая половина дня хороша для творческих дел, отдыха, прогулок на природе. День благоприятен для тех, кто практикует голодание.