Белая и Салибеков решают, как назовут дочку

Вадим Карасев

Тигран Салибеков и Юлия Белая в данный момент несмотря на все страхи девушки продолжают активно говорить о создании полноценной семьи, в которой непременно появится ребёнок. В итоге пара решила, что дочку они наверняка назовут Милена. Впрочем, до ребёнка им ещё наверняка далеко, но, кажется, они на самом деле пытаются построить нечто серьёзное.В итоге в своём микроблоге Белая рассказала поклонником, что у них с Тиграном теперь царит настоящая идиллия. Однако при этом ей даже немного страшно от того, насколько всё тихо и волшебно в последние дни. При этом даже Юлия Салибекова перестала постоянно приезжать на Дом-2 и продолжать запугивать мужа. Может быть Юля решила взять пример с Алёны Опенченко, вот и расслабилась? Вся эта ситуация очень напоминает очередное затишье перед бурей...Интересно, случайно или нет Иван Барзиков с Кристиной Бухынбалтэ также вновь начали говорить о создании семьи и рождении детей. Только они рассчитывают на два ребёнка в будущем — мальчика и девочку. Однако пока неизвестно, смогут ли они узаконить свои отношения, но мечтать им пока никто не мешает, не так ли?