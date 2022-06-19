Бен Стиллер прилетел во Львов. В сети считают, что ради местных круассанов, по совету Анджелины Джоли
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Новости на сегодня » Бен Стиллер прилетел во Львов. В сети считают, что ради местных круассанов, по совету Анджелины Джоли

Бен Стиллер прилетел во Львов. В сети считают, что ради местных круассанов, по совету Анджелины Джоли

Бен Стиллер прилетел во Львов. В сети считают, что ради местных круассанов, по совету Анджелины Джоли

Голливудского актера Бена Стиллера ("Невероятная жизнь Уолтера Митти", "Знакомство с родителями") заметили на улицах Львова.

Видео с актером, прогуливающимся по центральной площади, быстро распространилось в соцсетях. Некоторым жителям города удалось сфотографироваться со звездой.


Бен Стиллер и жители Львова

Накануне Бен в качестве посла доброй воли ООН прибыл в Польшу, где встретился с украинскими беженцами.

Миллионы были вынуждены покинуть свои дома, более 90% из них — это женщины и дети. Я здесь, чтобы учиться и делиться историями. <...> Каждый имеет право стремиться к безопасности,

— написал актер в своем инстаграме*.

В конце апреля с визитом во Львов приезжала Анджелина Джоли. В сети уже шутят, что Стиллер решил последовать ее примеру, чтобы отведать местных круассанов (Джоли посетила кафе "Львовские круассаны" — Прим. ред.).


"Там такие круассаны во Львове, ммм"
"Эй, Бен, Анджелина передавала, что львовские круассаны — топ"
"Ага, ага, а круассаны где, говоришь?"

* Instagram принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией


Ольга Петелина
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

У вдовы Караченцова нашли опухоль
У вдовы Караченцова нашли опухоль
Дочь Ларисы Гузеевой поправилась и сменила имидж
Дочь Ларисы Гузеевой поправилась и сменила имидж
Белая и Салибеков решают, как назовут дочку
Белая и Салибеков решают, как назовут дочку
Слухи про Halo Infinite: сюжетное DLC, новый режим Battle Royale, Forge
Слухи про Halo Infinite: сюжетное DLC, новый режим Battle Royale,
Starfield получит коллаборацию с энергетиками Rockstar
Starfield получит коллаборацию с энергетиками Rockstar
По мнению Опенченко, Дом-2 не нужны счастливые пары
По мнению Опенченко, Дом-2 не нужны счастливые пары
Дженнифер Лопес во время концерта представила дочь Эмму как небинарную персону
Дженнифер Лопес во время концерта представила дочь Эмму как
Анатолий Руденко узнал имя своего настоящего отца
Анатолий Руденко узнал имя своего настоящего отца
Анна Седокова призналась, что изуродовала сына
Анна Седокова призналась, что изуродовала сына
Антон Санников возмущается, что Илья Рыбаков использует девушек
Антон Санников возмущается, что Илья Рыбаков использует девушек
У мужа Глюкозы суд арестовал имущество
У мужа Глюкозы суд арестовал имущество
Валерия рассказала из-за, чего ссорится с мужем
Валерия рассказала из-за, чего ссорится с мужем

Топ на сегодня

Астролог Лариса Андерсен рассказала, что ждет Рыб в воскресенье
Астролог Лариса Андерсен рассказала, что ждет Рыб в воскресенье
Анастасия Волочкова заявила, что ее пытались снять голой
Анастасия Волочкова заявила, что ее пытались снять голой
Гамак, качели, гриль: 10 предметов мебели для отдыха на даче
Гамак, качели, гриль: 10 предметов мебели для отдыха на даче
Благодаря Козлову у Алёны Опенченко открылся новый талант
Благодаря Козлову у Алёны Опенченко открылся новый талант
Лера Кудрявцева с мужем и дочерью побывали в гостях у знаменитого дедушки
Лера Кудрявцева с мужем и дочерью побывали в гостях у знаменитого

Еще по теме

Анджелина Джоли посетила лагерь сирийских беженцев
Актер Бен Стиллер рассказал, как боролся с раком простаты
У 50-летнего Бена Стиллера диагностирован рак простаты
Бен Стиллер рассказал о борьбе с раком простаты