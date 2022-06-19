Безверхова хочет отомстить Самониной, которая загуляла с Грантом
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Безверхова хочет отомстить Самониной, которая загуляла с Грантом

Безверхова хочет отомстить Самониной, которая загуляла с Грантом
Недавно Клавдия Безверхова всё же помирилась с Артёмом Грантом, который, судя по слухам, целых два дня развлекался в компании избранницы Алексея Адеева. Естественно, Клава понимает, что это неправильно, однако она простила Артёма, но своей сопернице сообщила, что может начаться настоящая война. Недавно Клавдия Безверхова всё же помирилась с Артёмом Грантом, который, судя по слухам, целых два дня развлекался в компании избранницы Алексея Адеева. Естественно, Клава понимает, что это неправильно, однако она простила Артёма, но своей сопернице сообщила, что может начаться настоящая война. По словам Безверховой, Сапонины ожидают неприятные последствия.

Видимо, женская солидарность и Ани совершенно отсутствует. Более того, она решила именно Клаву выставить легкодоступной особой, хотя сама Безверхова уверена, что всё ровно наоборот.

В итоге на Поляне начались едва ли не бои за внимание Гранта и возможность строить с ним отношения. Однако Безверхова сообщила, что она, по крайней мере, не пытается строить из себя святую невинность и не притворяется. Однако девушка сама себя называет «тупой дурой», так как до сих пор пытается верить в лучшее... Пока не понятно, приведут ли угрозы Клавы к чему-либо, однако всем интересно, как девушка будет избавляться от конкуренции.
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

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