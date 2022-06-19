Благодаря Козлову у Алёны Опенченко открылся новый талант
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Благодаря Козлову у Алёны Опенченко открылся новый талант

Благодаря Козлову у Алёны Опенченко открылся новый талант
В данный момент одна из участниц Дом-2 готовится к знакомству с родителями своего избранника. При этом Алёна Опенченко рассказала своим фанатам в социальных сетях, что она может не только ублажать мужчин. В данный момент одна из участниц Дом-2 готовится к знакомству с родителями своего избранника. При этом Алёна Опенченко рассказала своим фанатам в социальных сетях, что она может не только ублажать мужчин. Теперь в ней открылся новый талант, правда, совсем не артистический, а хозяйственный. Также девушка рассказала, что заболела прямо перед поездкой к бабушке.

Девушка активно демонстрирует свои кулинарные навыки. При этом она сообщила, что умеет хорошо готовить, однако не видела смысла делать это для своего прошлого избранника — Никиты Балыкина. Свой неожиданный талант девушка решила раскрыть исключительно ради Михаила Козлова. По крайней мере, так говорит сама Опенченко. А может на самом деле она сделала это для того, чтобы утихомирить хейтеров, которые не дают ей покоя с тех пор, как девушка не смогла попасть на день рождения своей подруги в лице Яны Захаровой?

А может быть таким образом она желает просто изменить к себе отношения фанатов телестройки и доказать, что она вовсе не ветреная девушка, которая совершенно не нацелена на серьёзные отношения и не способна их построить? А может быть так она просто пытается удержать рядом с собой Козлова?
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

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