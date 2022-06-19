Digital Foundry провели анализ Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Digital Foundry провели анализ Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge

Digital Foundry провели анализ Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge


Вышедший на этой неделе битэмап Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge подвергся анализу со стороны технических специалистов Digital Foundry. Игра выполнена в 16-битном стиле, но даже в таком проекте Digital Foundry нашли некоторые проблемы. Вот основные моменты, которые они выделяют в своем анализе Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge:



На приставках Xbox в игре Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge имеется проблема со звуком. Отставание составляет около 50 мс.



На Playstation звук в игре воспроизводится только с центрального канала.



Все версии работают в 1080p с масштабированием.



Худшая частота кадров, которую выявили журналисты, составила 40 в секунду — в мультиплеере иногда до этого показателя падала производительность.



Xbox, PC и Switch поддерживают локальный мультиплеер до 6 игроков, а Playstation только на 4 игроков.

Ниже можно посмотреть подробный анализ Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge от Digital Foundry.


Watch this video on YouTube
# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

В ТОП-10 Steam минувшей недели (13-19 июня) попала новинка Game Pass
В ТОП-10 Steam минувшей недели (13-19 июня) попала новинка Game Pass
Digital Foundry провели анализ Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge
Digital Foundry провели анализ Teenage Mutant Ninja Turtles:
У вдовы Караченцова нашли опухоль
У вдовы Караченцова нашли опухоль
Дочь Ларисы Гузеевой поправилась и сменила имидж
Дочь Ларисы Гузеевой поправилась и сменила имидж
Белая и Салибеков решают, как назовут дочку
Белая и Салибеков решают, как назовут дочку
Слухи про Halo Infinite: сюжетное DLC, новый режим Battle Royale, Forge
Слухи про Halo Infinite: сюжетное DLC, новый режим Battle Royale,
Starfield получит коллаборацию с энергетиками Rockstar
Starfield получит коллаборацию с энергетиками Rockstar
По мнению Опенченко, Дом-2 не нужны счастливые пары
По мнению Опенченко, Дом-2 не нужны счастливые пары
Дженнифер Лопес во время концерта представила дочь Эмму как небинарную персону
Дженнифер Лопес во время концерта представила дочь Эмму как
Анатолий Руденко узнал имя своего настоящего отца
Анатолий Руденко узнал имя своего настоящего отца
Анна Седокова призналась, что изуродовала сына
Анна Седокова призналась, что изуродовала сына
Антон Санников возмущается, что Илья Рыбаков использует девушек
Антон Санников возмущается, что Илья Рыбаков использует девушек

Топ на сегодня

Астролог Лариса Андерсен рассказала, что ждет Рыб в воскресенье
Астролог Лариса Андерсен рассказала, что ждет Рыб в воскресенье
Анастасия Волочкова заявила, что ее пытались снять голой
Анастасия Волочкова заявила, что ее пытались снять голой
Гамак, качели, гриль: 10 предметов мебели для отдыха на даче
Гамак, качели, гриль: 10 предметов мебели для отдыха на даче
Благодаря Козлову у Алёны Опенченко открылся новый талант
Благодаря Козлову у Алёны Опенченко открылся новый талант
Лера Кудрявцева с мужем и дочерью побывали в гостях у знаменитого дедушки
Лера Кудрявцева с мужем и дочерью побывали в гостях у знаменитого

Еще по теме

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge уже доступна в Game Pass
Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge будет в Game Pass в день релиза
Представили геймплей Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge с Xbox
Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge получает отличные оценки, игра завтра будет в Game Pass