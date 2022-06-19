Digital Foundry провели анализ Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge
Сегодня, 20:20 Вадим Карасев
Вышедший на этой неделе битэмап Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge подвергся анализу со стороны технических специалистов Digital Foundry. Игра выполнена в 16-битном стиле, но даже в таком проекте Digital Foundry нашли некоторые проблемы. Вот основные моменты, которые они выделяют в своем анализе Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge:
На приставках Xbox в игре Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge имеется проблема со звуком. Отставание составляет около 50 мс.
На Playstation звук в игре воспроизводится только с центрального канала.
Все версии работают в 1080p с масштабированием.
Худшая частота кадров, которую выявили журналисты, составила 40 в секунду — в мультиплеере иногда до этого показателя падала производительность.
Xbox, PC и Switch поддерживают локальный мультиплеер до 6 игроков, а Playstation только на 4 игроков.
Ниже можно посмотреть подробный анализ Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge от Digital Foundry.
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По материалам: newxboxone