Дипломы попробуют перевести в «цифру»

00:12 Автор: Ольга Шульга

В июле в России начнется эксперимент по созданию цифровых документов об образовании и квалификации. Его параметры утверждены постановлением Правительства, которое вступает в силу 19 июня.

Апробация пройдет в три этапа. С 1 июля по 31 августа будут отрабатывать механизм формирования цифровых аттестатов об основном и среднем общем образовании — за 9-е и 11-е классы. После этого, с 1 сентября по 31 октября, эту информацию попробуют передать на портал госуслуг для размещения в личных кабинетах пользователей.

С 1 ноября по 25 декабря эксперимент распространится на дипломы о высшем образовании.

Если апробация пройдет удачно, в дальнейшем электронные дипломы и аттестаты разрешат использовать для поступления в вуз или при трудоустройстве.





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Также читайте о том, какие законы вступают в силу в июне.

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