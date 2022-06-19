Дмитрий Шепелев запечатлел прогулку с сыном Платоном от Жанны Фриске
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Дмитрий Шепелев запечатлел прогулку с сыном Платоном от Жанны Фриске

Дмитрий Шепелев запечатлел прогулку с сыном Платоном от Жанны Фриске
Телеведущий Дмитрий Шепелев опубликовал редкое видео с сыном  Платоном. Телеведущий Дмитрий Шепелев после смерти возлюбленной, певицы Жанны Фриске, сам воспитывает их совместного сына Платона. Мальчику уже девять лет. И с некоторых пор звездный отец начал показывать лицо наследника поклонникам. После публикации первых же кадров с участием Платона, подписчики пришли к выводу, что мальчик похож на свою звездную маму – те же глаза, улыбка. Дмитрий Шепелев на этот раз поделился видео с участием Платона. Вместе с сыном он отправился на прогулку в парк. В кадре отец и его наследник идут по брусчатке и весело улыбаются на камеру, которую Дмитрий Шепелев держит над головой. «Вообще, хотел посмотреть, нет ли проплешины», - подписал видео Дмитрий Шепелев. Напомним, вместе с избранницей Катей Тулуповой Дмитрий Шепелев растит троих детей. Помимо Платона, у пары есть общий сын Тихон и дочка Тулуповой от первого брака Лада.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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