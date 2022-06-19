Дочь Ларисы Гузеевой поправилась и сменила имидж
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Дочь Ларисы Гузеевой поправилась и сменила имидж

Дочь Ларисы Гузеевой поправилась и сменила имидж
Дочь актрисы Ларисы Гузеевой, Ольга Бухарова поделилась свежим фото и удивила своим видом. В последнее время дочь телеведущей не часто делится личными фотографиями и, как оказалось, неспроста — она значительно изменилась: прибавила в весе, вместо аккуратной стрижки или новомодной прически — ленивая «дулька». От прежней Ольги только пирсинг в носу. Именно такой поклонники увидели наследницу Ларисы Гузеевой на свежем снимке в личном блоге. Пользователи Сети тут же принялись обсуждать девушку: «Кровь с молоком», «Округлилась и подрумянилась», «И не скажешь, что дочь звезды».
К слову, супруга звезды в последнее время тоже сложно узнать. 61-летний Игорь Бухаров решил кардинально сменить имидж. Мужчина отпустил седую бороду и теперь носит стильную стрижку. А на заседании Совета предпринимателей Москвы муж Ларисы Гузеевой появился еще и в необычном молодежном образе — классическому костюму мужчина предпочел джинсы и горчичный худи, а завершил лук модными кроссовками от Moschino. Телеведущая и бизнесмен женаты больше 20 лет, в браке родилась дочь Ольга. Также у Ларисы есть 31-летний сын Георгий от прошлых отношений. Недавно Гузеева призналась, что была не самой лучшей матерью своим детям, за что попросила у них прощения и призналась в любви. «Ничего важнее детей для меня не было и нет. Я не святая Лариса и не лучшая в мире мать. Но до последнего вздоха буду любить и защищать их. Благодарю судьбу за самых лучших моих Георгия и Ольгу», — разоткровенничалась звезда.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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