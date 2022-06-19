Гранта не устраивают нападки Бузынбалтэ и он просит Безверхову начать ему доверять

Вадим Карасев

Не так давно Артёма Гранта на очередном голосовании пытались выставить с телестройки. В результате в одном из прямых эфиров он решил рассказать о том, что происходит на Дом-2 и высказал по этому поводу своё мнение.Естественно, Грант начал искренне возмущаться из-за нападок Кристины Бузынбалтэ. Связано это с тем, что девушка попросила заменить женское голосование на мужское. При этом он упорно пытался убедить Клавдию Безверхову, что ему стоит доверять.Всем видно, что Кристина Бузынбалтэ никак не может успокоиться по отношению к своим бывшим кавалерам на телестройке и Иван Барзиков её в этом поддерживает. При этом девушка до сих пор злится из-за свадьбы Евгения Ромашова с Анастасией Бигриной. Но этого ей мало, поэтому девушка начала активно интересоваться похождениями Гранта за периметром.Сам Артём сообщил, что во время своего отсутствия он активно писал Безверховой, но та и вспоминать об этом не хочет. Может она, как и остальные, верит, что Грант ей изменил? И почему парень просит доверять ему? Готовится к очередным нападкам со стороны Бузынбалтэ и Ивана Барзикова?