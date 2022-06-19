Гранта не устраивают нападки Бузынбалтэ и он просит Безверхову начать ему доверять
Сегодня, 07:17 Вадим Карасев
Не так давно Артёма Гранта на очередном голосовании пытались выставить с телестройки. В результате в одном из прямых эфиров он решил рассказать о том, что происходит на Дом-2 и высказал по этому поводу своё мнение.
Не так давно Артёма Гранта на очередном голосовании пытались выставить с телестройки. В результате в одном из прямых эфиров он решил рассказать о том, что происходит на Дом-2 и высказал по этому поводу своё мнение.
Естественно, Грант начал искренне возмущаться из-за нападок Кристины Бузынбалтэ. Связано это с тем, что девушка попросила заменить женское голосование на мужское. При этом он упорно пытался убедить Клавдию Безверхову, что ему стоит доверять.
Всем видно, что Кристина Бузынбалтэ никак не может успокоиться по отношению к своим бывшим кавалерам на телестройке и Иван Барзиков её в этом поддерживает. При этом девушка до сих пор злится из-за свадьбы Евгения Ромашова с Анастасией Бигриной. Но этого ей мало, поэтому девушка начала активно интересоваться похождениями Гранта за периметром.
Сам Артём сообщил, что во время своего отсутствия он активно писал Безверховой, но та и вспоминать об этом не хочет. Может она, как и остальные, верит, что Грант ей изменил? И почему парень просит доверять ему? Готовится к очередным нападкам со стороны Бузынбалтэ и Ивана Барзикова?
По материалам: life-dom2