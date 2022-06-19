Интересные факты о Новолунии, про которые вы могли не знать
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Интересные факты о Новолунии, про которые вы могли не знать

Интересные факты о Новолунии, про которые вы могли не знать

Новая Луна — это момент обновления лунного диска, финальная стадия любого лунного месяца. Астрологи рассказали о некоторых важных и интересных фактах про Новолуние, о которых вы могли не слышать ранее.


Начать стоит с того, что в Новолуние полезно загадывать желание. Ранее мы рассказывали о том, как это нужно делать правильно. Это очень важная фаза лунного месяца, хоть и весьма короткая.

Новолуние — это день соединения с Солнцем

В другой нашей статье об аспектах планет мы рассказывали о том, что если два космических объекта расположены по одну сторону от Земли в ряд, то это называется соединением. Это достаточно негативный аспект, который раскрывает в негативном свете одно или сразу два ночных светила с астрологической точки зрения. Именно поэтому Новолуние может быть опасным. Это зависит от Знака Зодиака, в котором происходит обновление лунного диска, а также от некоторых других астрологических условий.

В день Новолуния происходит зарядка эмоционального фона людей

Многие слышали распространенную и известную фразу: «Как новый год встретишь, так его и проведешь». Так вот то же самое можно сказать и про Новолуние: «Как Новолуние встретишь, так и проведешь следующие пару недель». В день обновления Луны важно оставаться позитивными, так как отрицательные эмоции могут трансформироваться в нечто плохое в следующие пару недель роста Луны. Новая Луна — это период, когда запускаются важные жизненные события, меняется судьба людей.


Новолуние больше влияет на мужчин

Если в полную Луну сложно живется женщинам, то в Новолуние стоит быть осторожнее мужчинам. Сильный пол хуже переносит недостаток энергии и сил. В день обновления Луны и в первый день её роста лучше не переутомляться. В этот день лучше заниматься медитациями и спокойными привычными делами.

В Новолуние снижается артериальное давление

До сих пор не понятно, почему так происходит, но это так. Большинство случаев пониженного давления происходит, согласно статистике, именно в период Новолуния или в первый день после него.

Новолуние очень сильно влияет на растения

В Новолуние все соки растений идут в вниз — в корневую систему у обычных растений и в плод у корнеплодов. Это стоит учитывать всем садоводам и огородникам. В Новолуние эксперты настоятельно не советуют пересаживать растения, поскольку их корни слишком уязвимы. В этот день растениям лучше давать отдых. Увлажняйте слегка почву, но не заливайте землю водой и не подкармливайте растения.

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По материалам: dailyhoro.ru

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