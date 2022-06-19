IT-компании предлагают штрафовать за нарушение закона о «приземлении»

00:32 Автор: Мария Соколова

Законопроект: № 84631-8

В Кодексе об административных правонарушениях хотят закрепить штраф для IT-гигантов, не исполняющих закон о «приземлении». Такой законопроект планируют рассмотреть во втором чтении на пленарных заседаниях Госдумы в весеннюю сессию.

В первом чтении изменения в КоАП приняты 20 апреля. Предлагается установить, что владельцы зарубежных информационных ресурсов, не создавшие филиалы в России, будут платить штраф до одной пятой совокупного размера выручки компании. Речь идет о ресурсах, суточная аудитория которых составляет более 500 тысяч российских пользователей.

Если же компания откажется определить количество своих пользователей, штраф может составить до миллиона рублей.





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В начале июля 2021 года президент Владимир Путин подписал закон, обязывающий владельцев зарубежных информационных ресурсов с суточной аудиторией более 500 тысяч российских пользователей создать в России свои филиалы, представительства или учредить российские юрлица. Эти нормы действуют с начала 2022 года. Всего под их действие попали 13 иностранных компаний.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в июне.

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