IT-компании предлагают штрафовать за нарушение закона о «приземлении»
00:32 Автор: Мария Соколова
Законопроект: № 84631-8
В Кодексе об административных правонарушениях хотят закрепить штраф для IT-гигантов, не исполняющих закон о «приземлении». Такой законопроект планируют рассмотреть во втором чтении на пленарных заседаниях Госдумы в весеннюю сессию.
В первом чтении изменения в КоАП приняты 20 апреля. Предлагается установить, что владельцы зарубежных информационных ресурсов, не создавшие филиалы в России, будут платить штраф до одной пятой совокупного размера выручки компании. Речь идет о ресурсах, суточная аудитория которых составляет более 500 тысяч российских пользователей.
Если же компания откажется определить количество своих пользователей, штраф может составить до миллиона рублей.
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В начале июля 2021 года президент Владимир Путин подписал закон, обязывающий владельцев зарубежных информационных ресурсов с суточной аудиторией более 500 тысяч российских пользователей создать в России свои филиалы, представительства или учредить российские юрлица. Эти нормы действуют с начала 2022 года. Всего под их действие попали 13 иностранных компаний.
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