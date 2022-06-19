Яна Поплавская жестко прошлась по Пугачевой и Галкину

Актриса Яна Поплавская высказалась о сбежавших звездах шоу бизнеса. Артистка не осталась в стороне и тоже высказалась о судьбе замка Максима Галкина и Примадонны в деревне Грязь. Актриса считает, что конфисковать имущество у звездной семьи ни в коем случае нельзя. Яна Поплавская объяснила, почему не стоит отбирать замок у Галкина и Пугачевой. По словам звезды кино, если деньги, на которые построили замок были украдены, то необходимо возбудить уголовное дело, в противном случае дом забирать нельзя. «Они же купили замок, правда? Они же заплатили деньги. Налог платят с имущества. И еще должны платить налог на роскошь. Если будет экспроприация, то это получится как в песне: «Они все такие, а я не такой». Это Семен Слепаков поет. Получается, что американские, швейцарские и прочие банки у нас забрали деньги, которые мы положили к ним на счета. Мы возмущаемся. Это же наши деньги. Мы их заработали и положили. Но если будем отнимать имущество, то чем мы лучше. Мы получается нарушаем все юридические права. С какой стати отбирают имущество у людей, которые уехали. Они его заработали. Мы круче, мы выше. Если не хотите тут работать, то не надо. Зарабатывать они конечно не должны. Но то, что куплено и заработано здесь — не может быть отобрано никогда», — высказалась Поплавская Тeleprogramma.pro.Максим Галкин и Алла Пугачева - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» В марте этого года Галкин с женой и детьми уехали из России в Израиль. Поначалу звездная семья делала вид, что находится в отпуске. Однако прошло уже несколько месяцев, а Алла Борисовна и Максим все также живут за границей. Такое поведение артистов не осталось без внимания коллег и общественности в целом. Так, некоторые считают их предателями, бросившими Родину, другие же стараются их оправдать. Даже жители деревни Грязь, где многие годы прожили артисты, разделились во мнении. Есть те, кто осуждает и ругает Галкина; и те, кто очень тепло, добродушно о нем отзываются. «Он предал нашу страну, всю жизнь здесь жил и уехал. Я считаю, что это неправильно, некрасиво», — говорит одна из местных жительниц. «Покинул — хорошо, пусть не возвращается. Я считаю его предателем!» — поддерживает другая соседка Галкина.