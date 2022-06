Эти 20+ игр и DLC выйдут на Xbox на следующей неделе: 21-24 июня + релизы в Game Pass

Вадим Карасев





На следующей неделе, с 21 по 24 июня, на приставках Xbox запланировано больше 20 разнообразных релизов — игр и DLC. Выйдут некоторые давно ожидаемые проекты, вроде Fall Guys, который на релизе будет условно-бесплатным, или хоррора MADiSON. До консолей доберется до дополнение The Elder Scrolls Online: High Isle, которое некоторое время назад вышло на PC и было хорошо воспринято игроками.

Список релизов на Xbox One и Xbox Series X | S на следующую неделю, с 21 по 24 июня, выглядит так:

Game Pass

Broken Mind (21 июня)Fall Guys (21 июня)Milky Way Prince — The Vampire Star (21 июня_Shadowrun Trilogy (21 июня)The Elder Scrolls Online: High Isle (21 июня)Drunken Fist 2: Zombie Hangover (22 июня)Firegirl: Hack ‘n Splash Rescue DX (22 июня)Redo! (22 июня)Why Pizza? (22 июня)Blade Runner Enhanced Edition (23 июня)Him & Her Collection (23 июня)Naraka: Bladepoint (Xbox Series X | S) (23 июня)Sonic Origins (23 июня)Steve Jackson’s Sorcery (23 июня)Strategic Mind: The Pacific (23 июня)AI: The Somnium Files — nirvanA Initiative (24 июня)Book of Adventum (24 июня)Capcom Fighting Collection (24 июня)MADiSON (24 июня)Newfound Coverage (24 июня)Pure Chase 80s (24 июня)Urban Flow (24 июня)Hatsune Miku Jigsaw Puzzle (24 июня)

В подписке Game Pass на следующей неделе появится не менее 3 новинок:

Shadowrun Trilogy: Console Edition (21 июня)FIFA 22 (23 июня)Naraka Bladepoint (Xbox Series X | S) (23 июня)

Отметим, что можно ожидать на следующей неделе анонс еще и дополнительных игр в Game Pass.