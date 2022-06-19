Кого могут отправить под домашний арест

Такую меру пресечения российские суды стали применять чаще

Только за первые три месяца 2022 года домашний арест применен в отношении 7789 граждан, тогда как за весь 2021 год под этой мерой пресечения оказалось 7697 человек. Такие данные на своем сайте приводит Федеральная служба исполнения наказаний. В ведомстве уточнили, что домашний арест как меру пресечения стали применять с 2012 года. Ее назначают на срок до двух месяцев и продлевают при невозможности закончить предварительное следствие. Что можно и что нельзя отправленному под домашний арест, разбиралась «Парламентская газета».

В зоне комфорта

Как рассказал «Парламентской газете» адвокат Евгений Губин, специализирующийся по уголовным делам, домашний арест может быть назначен по любой категории преступлений, «даже теоретически за убийство». Все зависит от ходатайства следователя и решения суда.

Сейчас такая мера пресечения активно используется судами даже по тяжким и особо тяжким преступлениям. К таким, например, относят получение взятки в особо крупном размере. Главное, чтобы подследственный не был «общественно опасен». Чаще всего домашний арест назначают обвиняемым по экономическим преступлениям.

Согласно Уголовно-процессуальному кодексу, домашний арест не может быть применен к военнослужащим, иностранным гражданам и лицам без гражданства, а также к гражданам России, не имеющим постоянного места жительства. А его срок зависит только от продолжительности расследования.

«Домашний арест отбывают по месту жительства или по месту временного пребывания обвиняемого. Это может быть съемная квартира, квартира в собственности, жилой дом или другое иное жилое помещение», — пояснил наш собеседник.





Заключенному под домашний арест надевают электронный браслет. Он позволяет отследить с помощью системы ГЛОНАСС его месторасположение. Перемещение строго контролирует специальная инспекция. За вскрытие и снятие электронного браслета его владельцу грозит штраф от двух до четырех тысяч рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок от 40 до 120 часов.

Что касается зачета времени пребывания обвиняемого под домашним арестом в срок лишения свободы, то есть соответствующие разъяснения Верховного суда для нижестоящих инстанций — они опубликованы в очередном обзоре судебной практики в июне 2022 года. Так, один день лишения свободы приравнивают к одному дню домашнего ареста, если человек совершил преступление до 14 июля 2018 года. Сейчас действует правило «два за один» — два дня домашнего ареста приравниваются к одному дню отбытия наказания в колонии.

Дом — тюрьма

Домашний арест предполагает полную изоляцию. Покидать свой дом при такой мере пресечения запрещено даже для прогулок, уточнил адвокат. Выходить из квартиры обвиняемый может исключительно для участия в судебных заседаниях, для участия в следственных действиях, либо для оказания ему медицинской помощи. Например, если человек заболел и нуждается в госпитализации.

«Если по медицинским показаниям подозреваемый был помещен из-под домашнего ареста в больницу, то больничная палата для него также может стать местом ареста. Туда будет запрещен доступ посторонним лицам, и самому больному тоже нельзя покидать пределов палаты», — добавил эксперт.

«Все остальное можно делать только с разрешения следователя и по решению суда», — подчеркнул эксперт.

Евгений Губин обозначил наиболее частые запреты при домашнем аресте:

- запрещено общение с определенными людьми (контактировать можно только с адвокатами и членами семьи, проживающими в одной квартире с обвиняемым);

- запрещено пользование телефоном (единственное исключение — вызов аварийных служб, полиции и скорой помощи);

- запрещено пользоваться автомобилем (на допросы и другие следственные действия подозреваемого вывозят на полицейской машине).

Все эти ограничения суд прописывает в своем постановлении. С течением времени можно выйти с ходатайством о частичном снятии ограничений при их точном соблюдении.