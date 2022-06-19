Куда пожаловаться на незаконную рекламную вывеску

На облик своего двора и города можно повлиять

Рекламные конструкции стали неотъемлемой частью городского пейзажа. Но иногда они не радуют глаз, а порой даже вызывают отторжение. «Парламентская газета» разбиралась, куда жаловаться на мешающие и оскорбительные вывески.

Продаем или информируем?

Для размещения такой таблички не требуется разрешение. Главное — соблюсти требования по оформлению и размеру, которые устанавливают местные власти. В большинстве городов предельный размер таблички составляет 40 на 60 сантиметров. Иногда есть требования к цвету, размеру шрифта, дизайну — делается это из эстетических соображений, чтобы фасад здания выглядел гармонично.

Для размещения же рекламных конструкций — вывески, баннеры, растяжки, щиты — нужны разрешение и согласование. Содержание и картинка должны соответствовать закону о рекламе: не нарушать принципы конкуренции, сообщать только о разрешенных к продаже товарам или услугам, быть этичной и прочее. Кроме того, нужно согласие владельцев здания, на котором планируется поместить вывеску. Если речь идет о жилом доме, то придется получить разрешение собственников всех жилых и нежилых помещений.

А что мешает

Пожаловаться на рекламную вывеску можно в случаях:

- Если предприниматель схитрил и на информационной вывеске разместил рекламную информацию. Так как для такой таблички не требуется разрешения, некоторые бизнесмены умудряются использовать ее для рекламы. Делают это неявно, без призывов купить что-то, что называется, на грани, но тем не менее нарушают закон.

На страже закона здесь стоит фундаментальный принцип: если информация стимулирует зайти, купить, формирует интерес к продукту или бренду, мотивирует к какому-то действию, то это — реклама.

- Если на жилом доме появились рекламная вывеска, щит или растяжка, а на общем собрании жильцов вопрос об этом не поднимался, жильцы не голосовали «за».

Руководитель общественной организации «Центр правопорядка в городе Москве и Московской области», юрист Александр Хаминский рассказал «Парламентской газете», что реклама, размещенная на фасаде многоквартирного дома без согласия собственников помещений и соответствующего договора, незаконна. Управляющая компания должна была провести голосование жильцов и при их положительном решении заключить договор, в котором устанавливается плата. По решению общего собрания эти деньги используют на благоустройство двора, ремонт общедомового имущества и другие важные дела. Разрешение жильцов необходимо, даже если вывеска размещена на нежилой части жилого дома, например, на нежилой пристройке.

- Если изображение или текст на рекламной вывеске кажется оскорбительным или неэтичным.

Вопрос о вкусах и этических нормах, конечно, дискуссионный, но есть и критерии, которые учитывают контролирующие органы. Так, например, реклама массажного салона с откровенным изображением не может быть рядом с церковью.

- Если рекламный щит загораживает свет в окнах или электронное табло светит прямо в окна, мешая спать ночью.

Куда жаловаться?

- В местную администрацию.

- В Объединение административно-технических инспекций города.

- В Федеральную антимонопольную службу.

- В районную прокуратуру.

- В суд.

Куда именно обращаться, зависит и от тяжести, и от характера нарушения. Если, например, вывеска портит внешний вид здания, загораживает свет, проход — логично обратиться в административно-техническую инспекцию и в местную администрацию. Если вывеска размещена без согласия жильцов — то в администрацию и прокуратуру. Если есть претензии к содержанию или картинке — то в ФАС. На сайте ведомства есть электронная форма для обращения, можно заполнить ее, приложить фото, изложить суть жалобы.

Самый оперативный способ решения вопроса — прокуратура. Туда надо написать заявление в простой письменной форме.

А самая эффективная мера — это, конечно, суд. Но это и наиболее длительный способ решения проблемы.