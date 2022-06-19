Лена Катина рассказала о первых днях в новом статусе
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Лена Катина рассказала о первых днях в новом статусе

Лена Катина рассказала о первых днях в новом статусе
На днях солистка группы «Тату», певица Лена Катина вышла замуж за миллионера Дмитрия Спиридонова. Совсем недавно рыжая красотка из группы-феномена нулевых t.A.T.u. вышла замуж. Еще в начале мая 37-летняя артистка сообщила, что ей сделал предложение любимый человек, а спустя пару дней после этого Катина похвасталась кольцом с внушительным бриллиантом. Женихом Лены стал 39-летний Димитрий Спиридонов, генеральный директор компании CloudPayments. Пара поженилась в одном из столичных МФЦ. О радостной новости они сообщили в социальных сетях. Свадьбу Лена и Дмитрий отметили в ресторане на берегу Москвы-реки, а затем продолжили праздник за ужином с самыми близкими. К слову, супруги связали себя узами брака в юбилей Спиридонова — в тот день мужчине исполнилось 40 лет. «Засыпал завидным холостяком, проснулся сорокалетним женатым предпринимателем. Счастливым, каким никогда не был. Свободным, каким никогда без нее бы не стал. Сильным, каким раньше не мог себя представить», — признался муж Лены в день свадьбы.
На днях Лена Катина впервые вышла в свет после свадьбы. Связавшая себя узами брака с миллионером Дмитрием Спиридоновым артистка призналась, что ничего не подарила мужу в его день рождения. Певица назвала «лучшим подарком» себя и тот факт, что она согласилась на предложение бизнесмена. «Самый лучший для него подарок — я, а еще то, что я вышла за него замуж. Какие еще нужны подарки человеку в этом возрасте», — высказалась Катина в программе «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ. Напомним, что свадьба пары состоялась в символическую дату — они познакомилась в июне 2021 года на дне рождения Спиридонова, где певица выступала в качестве приглашенного артиста. К слову, молодые люди встретились в непростой период для Дмитрия, не так давно у него случился рецидив онкологического заболевания. Катину не испугал страшный диагноз, она пообещала, что будет поддерживать супруга и в болезни, и в здравии.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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