Лера Кудрявцева показала расслабившуюся дочь в саду

Телеведущая Лера Кудрявцева запечатлела 3-летнюю дочку Машу в костюме цвета фламинго на диване -качалке. Дочка Леры Кудрявцевой не перестает радовать маму. А также ее поклонников забавными сюжетами из собственной жизни. За очаровательной малышкой внимательно следит целая армия поклонников, не оставляя без внимания ни один кадр.На этот раз Лера Кудрявцева показала, как ее наследница от хоккеиста Игоря Макарова вальяжно отдыхает в саду, расположившись на диване-качалке в костюмчике оттенка фламинго. «Кто у нас здесь валяется?», - спросила дочку Лера Кудрявцева. «То есть?» - с серьезными видом ответила Маша, насмешив мать.