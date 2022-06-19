Максим Галкин показал свое загорелое семейство за праздничным столом в Израиле

Шоумен Максим Галкин сегодня отмечает свое 46-летие, в честь которого поделился фото с Аллой Пугачевой, Лизой и Гарри. Максим Галкин является не только знаменитым юмористом, но и мужем Аллы Пугачевой. Они вместе уже около 20 лет и во всем поддерживают друг друга. У супругов подрастают дети: восьмилетние Лиза и Гарри. До недавнего времени звездная семья находилась в замке в деревне Грязь, но зимой они уехали в Израиль, за что их осудили некоторые коллеги. В последнее время Галкин делился кадрами с гастролей. Он активно начал давать концерты. А вот Примадонна хранила молчание. Лишь иногда она виделась с друзьями. 18 июня артист отметил свой день рождения. На этот раз он решил порадовать поклонников кадром с праздника. На новом фото Максим предстал в белой футболке, а рядом с ним стояли подросшие Лиза и Гарри. Малыши были в летних нарядах. За столом сидела Алла Борисовна в молочном наряде с декольте. Она готовилась отведать кусочек торта.Максим Галкин и Алла Пугачева с детьми «День рождения! Семья – это сила!» – заявил именинник. Поклонники присоединились к поздравлением. Многие осыпали их комплиментами. Подписчики были особенно рады видеть Аллу Борисовну. «Любимые! Как приятно видеть вас такими счастливыми», «Как детки подросли», «Очень рады всех вас видеть!», «Обожаю вашу семью! Алла Борисовна отлично выглядит!», «Лиза милашка такая», «Какие все красивые», «Какое солнечное фото», — прокомментировали пост фанаты.