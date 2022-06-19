Максима Галкина попросили привести водки из России

Артист Максим Галкин рассказал, что его просят заламывать цены на концерты. Шоумен и юморист Максим Галкин во время одного из своих выступлений в Израиле рассказал о курьезных ситуациях, произошедших у него с местными жителями. «Ко мне женщина после концерта в Хайфе подходит и говорит: «Максим, вы наш?». А я не знаю, что значит наш. Она говорит: «Ну вы по маме наш». Я говорю: «Ну ваш. Но почему вы шепчете?» А она: «Так что вы такие цены на билеты сделали! Берите с евреев больше, вы такой талантливый», сказал Максим Галкин.Максим Галкин - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Второй случай произошел в аэропорту. «Другая женщина в аэропорту подходит. «Максим, я не ожидала вас увидеть. Пронесите две бутылки водки через границу». Ну они же решат, что я алкоголик. А она мне: «Так вы скажите, что для Пугачевой». Гениально», - заявил Максим Галкин. Напомним, что у Максима Галкина проходит серия концертов в Израиле. В июне всего состоится 16 выступлений.