Максима Галкина попросили привести водки из России
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Максима Галкина попросили привести водки из России

Максима Галкина попросили привести водки из России
Артист Максим Галкин рассказал, что его просят заламывать цены на концерты. Шоумен и юморист Максим Галкин во время одного из своих выступлений в Израиле рассказал о курьезных ситуациях, произошедших у него с местными жителями. «Ко мне женщина после концерта в Хайфе подходит и говорит: «Максим, вы наш?». А я не знаю, что значит наш. Она говорит: «Ну вы по маме наш». Я говорю: «Ну ваш. Но почему вы шепчете?» А она: «Так что вы такие цены на билеты сделали! Берите с евреев больше, вы такой талантливый», сказал Максим Галкин.
Максим Галкин - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Второй случай произошел в аэропорту. «Другая женщина в аэропорту подходит. «Максим, я не ожидала вас увидеть. Пронесите две бутылки водки через границу». Ну они же решат, что я алкоголик. А она мне: «Так вы скажите, что для Пугачевой». Гениально», - заявил Максим Галкин. Напомним, что у Максима Галкина проходит серия концертов в Израиле. В июне всего состоится 16 выступлений.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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