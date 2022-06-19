Mango окончательно уходит из России. Microsoft запрещает россиянам загрузку Windows 10 и 11
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Mango окончательно уходит из России. Microsoft запрещает россиянам загрузку Windows 10 и 11

Mango окончательно уходит из России. Microsoft запрещает россиянам загрузку Windows 10 и 11

Испанский бренд Mango окончательно уходит с российского рынка, пишет издание La Vanguardia. Сообщается, что решение принято из-за "международной геополитической неопределенности" на фоне военной спецоперации на Украине.

Руководство бренда уже достигло соглашения с российскими партнерами о продаже им 55 магазинов в России, которые станут франчайзинговыми. Также достигнута договоренность о сохранении 800 рабочих мест сотрудников.

Передача двух магазинов планируется уже на следующей неделе. В период с июня по июль Mango откажется еще от 22 магазинов. Кроме того, компания прекращает прямые онлайн-продажи в России.

Ранее в марте представители Mango объявили о приостановке работы в России в связи с "текущими сложностями, связанными с логистикой".


Тем временем CNews пишет, что пользователи с российскими IP-адресами больше не могут скачать операционные системы Windows 10 и Windows 11 с официального сайта Microsoft. При попытке загрузки выдается страница с сообщением об ошибке.

При подключении к порталу через VPN проблем со скачиванием не возникает. Microsoft эту ситуацию пока не комментирует.

Напомним, что компания Microsoft еще в марте поддержала антироссийские санкции и объявила о приостановке продажи своих товаров и услуг на российском рынке.

Недавно об окончательном уходе из России объявили IKEA и Coca-Cola. Однако уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил, что продукцию Coca-Cola все еще можно будет ввозить в Россию по параллельному импорту.


Ольга Петелина
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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