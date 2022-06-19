Муж Ольги Сутуловой не дает ей роли

Евгений Стычкин рассказал, почему не дает роли своей жене актрисе Ольге Сутуловой. Евгений Стычкин живет с Ольгой Сутуловой больше 10 лет, две недели назад у супругов родился второй сын. Пополнение в семье пара до последнего скрывала. И что удивительно, актриса активно снималась в кино, но никто ее не заподозрил в беременности. Ольга Сутулова подхватила вторую волну популярности — за последний год с ее участием вышло более семи картин. Если же режиссеры рвутся работать с 42-летней актрисой, то Евгений Стычкин не спешит звать ее в свои проекты. «Жену не снимаю, потому что не кормит», — заявил актер, разумеется, в шутку.На самом деле Евгений не дает Ольге роли, потому что хочет избежать разногласий на съемочной площадке. «Супруга очень сильная, у нас нет субординации для того, чтобы я мог точно ей управлять, а я монструозный режиссер, то есть отношусь с нежностью, но всегда добиваюсь того, чего хочу от артиста. Ну, почти всегда. Поэтому пока не рисковал, набираю опыт, вес», — объяснил 48-летний Стычкин в программе «Кино в деталях» на СТС. 1 июня актриса родила режиссеру второго сына. От предыдущего брака у Евгения также есть четверо детей. Сутулова на связь еще не выходила, скорее всего, артистке нужно время, чтобы восстановиться и набраться сил. Стычкин же с головой погружен в работу. «Евгений закончил снимать второй проект как режиссер-постановщик. Семейный бюджет… Собаке есть нечего уже, она перешла на более дешевый корм, мне приходится больше работать. Это унизительные зарплаты, ненормированный график — ужасная профессия. Семья страдает, ребенок не видит папу неделями, месяцами, не знает, как выглядит этот человек», — жаловалась в начале года Ольга на мужа.