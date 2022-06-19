Никита Пресняков подрабатывал барменом
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Никита Пресняков подрабатывал барменом

Никита Пресняков подрабатывал барменом
Певец Никита Пресняков признался что выживал в Америке. Артист в 2009 году окончил режиссерский факультет Нью-Йоркской киноакадемии. Но если кто-то думает, что рыжеволосый внук Аллы Пугачевой бил там баклуши и всячески развлекался на бабушкины деньги, то он глубоко ошибается. Мало того, что музыкант старательно учился профессии, так он еще и подрабатывал в свободное время. Причем, на низкоквалифицированной работе. Никита Пресняков поделился в Telegram-канале снимком тех самых студенческих лет.
Никита Пресняков в молодости - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Нашел древнюю фотку с времен, когда еще работал барменом в свои студенческие годы в Нью-Йорке», — подписал фото музыкант, пояснив, что ему в тот момент было не больше 19 лет. Поклонники в комментариях тут же взорвались восторженными комплиментами в адрес Преснякова, называя его «крутым чуваком» и с долей юмора заявляя, что полученный опыт бесценен, когда нужно профессионально смешать коктейли. Кстати, дети многих российских знаменитостей, попадая за рубеж, вовсе не ведут богемный образ жизни, переходя с вечеринки на вечеринку. Как правило, они там работают в свободное от учебы время, чтобы иметь свои собственные карманные деньги, которые позволяют чувствовать себя свободными от родителей. Так поступают и их сокурсники из других стран. Работать по нескольку часов в баре или разносить обеды малоимущим вовсе не считается унизительным.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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