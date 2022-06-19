Нумерологический гороскоп на неделю с 20 по 26 июня 2022 года

Вадим Карасев

Числа управляют нашим миром, регулируя силу и направленность энергетических потоков Вселенной. Эксперты в области нумерологии рассказали о том, какое число будет главным на предстоящей неделе с 20 по 26 июня.

Нас ждет довольно благоприятная неделя с двумя днями силы. Многим из нас станет приятно заниматься важными делами. Большую часть людей ждет улучшение настроения и обретение новой мотивации.

Нумерологический расчет на грядущую неделю

Чтобы узнать число-покровитель, необходимо провести простейшие расчеты — сложить все даты недели и прибавить к ним порядковый номер текущего месяца, то есть 6. Получаем:

(20+21+22+23+24+25+26)+6=167. Складываем цифры получившегося числа до тех пор, пока не получится результата, лежащего в диапазоне от 1 до 9. 1+6+7=14. 1+4=5.

Миром будет править число 5. Это значит, что в энергетическом плане наступит период равновесия, спокойствия. Нумерологи рекомендуют не фокусироваться на чем-то одном в это время. Это будет время равновесия между добром и злом, так что не удивляйтесь тому, что некоторые люди могут вас разочаровывать своим поведением. Корить их за это не стоит.

Советы нумерологов на неделю с 20 по 26 июня 2022 года

Постарайтесь смотреть на жизнь через призму оптимизма. Пятерка не любит, когда люди расстраиваются без особой на то причины. Это число добра, любви, равенства и гармонии. По возможности необходимо будет забывать все плохое как можно скорее.

Многим парам в любви удастся открыть новые грани в отношениях. Одиноким людям Пятерка поможет насладиться их свободой и взять от этого состояния души все самое лучшее. Число 5 помогает принимать нашу реальность и использовать текущие условия себе на пользу.

Не стоит во врем правления Пятерки воспринимать обязанности как тяжелое бремя. Научитесь понимать и принимать самих себя. Будьте ответственными и старайтесь выполнять все то, что обещали ранее.

Чего точно стоит избегать в период с 20 по 26 июня, так это лжи. Число 5 ненавидит, когда люди обманывают друг друга, причем повод совершенно не имеет никакого значения. Даже ложь во спасение может принести вам уйму проблем.

Пятерка поощряет здоровую и умеренную самокритику. Это число поможет вам понять, в каком направлении стоит дальше развиваться, чем стоит заниматься, над чем нужно поработать. Не бойтесь признаваться себе в чем-то неприятном.

Нумерологи не рекомендуют сорить деньгами в это время. Пятерка очень не любит излишества. Старайтесь покупать только то, что вас действительно необходимо. Даже если это потребует значительных затрат финансов, вы не пожалеете об этом.

Пятерка поможет нам с вами раскрыть тему партнерства. Это идеальное время для совместной работы, мозговых штурмов, общения с начальством. Все те люди, которые работают в команде, будут иметь большое преимущество над теми, кто трудится в одиночку.

Талисманы удачи на неделю с 20 по 26 июня 2022 года

Лучший талисман на эту неделю — изображение символа Инь и Ян. Он лучше всего отражает суть воздействия числа Пять. С ним вам будет проще настроиться на нужный лад, добиться внутреннего равновесия.





Также полезными станут изделия из платины. Этот металл объединяет в себе силу стихии Воды и Воздуха, поэтому с ним будет гораздо проще принимать решения и добиваться поставленных задач, идя по жизни без переживаний и тяжести на сердце.

Руна Беркана. Данный символ улучшает душевное и физическое самочувствие. Он олицетворяет собой единство души и тела, позволяет не допускать смещения человека с выбранного им пути. Вот как выглядит эта руна:



