Опенченко подарила Салибекова Юлии Белой
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Опенченко подарила Салибекова Юлии Белой

Опенченко подарила Салибекова Юлии Белой
Участники и зрители Дом-2 очень давно не видели на теле стройки столько фальши и лицемерия, как в тот момент, когда на проекте показались сестры Колисниченко. В итоге они решили поддержать поведение Юлии Белой, но и это ещё не всё. Участники и зрители Дом-2 очень давно не видели на теле стройки столько фальши и лицемерия, как в тот момент, когда на проекте показались сестры Колисниченко. В итоге они решили поддержать поведение Юлии Белой, но и это ещё не всё. Девушки начали открыто высмеивать его выбор. Однако до самой Белой данный факт не дошел, а сам Салибеков притворился, как будто не замечает шуточек о том, что он пошёл по рукам.

В результате Екатерина Колисниченко решила буквально подарить Тиграна Салибекова Юлии Белой. Она сказала «пользуйся», после чего решила похвалить внешность Юли и сообщила, что не стоит отказываться от «волшебства», если мужчина всегда под рукой. При этом она ехидно заявила, что девушку могут выставить за ворота, если вдруг она окажется без пары. При этом Катя начала стебать Юлю, пытаясь её убедить, что она никому не нужно, помимо Салибекова.

При этом Тигран уверен, что выступление сестёр — настоящий МХАТ на выезде, ведь они делают всё возможное, чтобы попасть в очередной эфир. Несмотря на то, что девушки собирают на себя сплошной негатив, они неплохо пиарятся таким образом. Может Катя просто не в состоянии забыть Тиграна?
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

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